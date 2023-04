Albert Rösti défend la loi sur le climat, attaquée en référendum par son parti. Image: sda

Le Conseil fédéral veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

La Suisse importe près des trois quarts de son énergie. Pour changer cette situation, le Conseil fédéral et le Parlement veulent diminuer la consommation d'énergies fossiles. D'ici 2050, les émissions de gaz nocifs pour le climat doivent être réduites à zéro.

La Suisse veut réduire sa dépendance aux importations d'énergie. Le ministre Albert Rösti défend la loi sur le climat, attaquée en référendum par son parti l'UDC. Les Suisses voteront le 18 juin sur ce contre-projet à l'initiative pour les glaciers.

La Suisse importe près des trois quarts de son énergie, a indiqué jeudi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Le pétrole et le gaz proviennent entièrement de l'étranger. En outre, les énergies fossiles nuisent au climat.

Afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger et la pollution de l'environnement, le Conseil fédéral et le Parlement veulent diminuer la consommation d'énergies fossiles avec la loi sur la protection du climat. D'ici 2050, les émissions de gaz nocifs pour le climat doivent être réduites à zéro.

La loi prévoit notamment une aide financière aux propriétaires qui remplacent leur chauffage au mazout ou au gaz ou qui isolent mieux leur maison. Elle réserve à cet effet 200 millions de francs par an sur dix ans. En outre, les entreprises qui investissent dans les technologies innovantes seront aussi soutenues avec 200 millions de francs par an sur six ans. (ats)