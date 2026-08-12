Pour fabriquer le projecteur solaire, il suffit d'une boîte de cornflakes, de papier, d'aluminium, de ruban adhésif et d'une aiguille. Image: Getty

Pas de lunettes pour l'éclipse? La Nasa nous dit comment faire

Les lunettes pour observer l'éclipse solaire sont pratiquement épuisées partout, alors que l'heure du spectacle céleste approche. Voici comment observer le phénomène malgré tout, et en sécurité.

Felix Ertle / ch media

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Chez les détaillants spécialisés comme les pharmacies, les précieuses lunettes pour observer l'éclipse sont en rupture de stock. Comme le rapporte le 20 Minutes, la pénurie a aussi gagné les plateformes en ligne Ricardo et Tutti: des particuliers y demandent jusqu'à 115 francs pour des lunettes de protection qui coûtent normalement entre cinq et huit francs. Plusieurs enchères auraient déjà atteint des offres de plus de 40 francs.

Malgré les pénuries et les prix exorbitants, observer l'éclipse reste à la portée de tous, moyennant un peu de bricolage. La Nasa montre comment fabriquer, en une dizaine de minutes, un projecteur solaire simple à l'aide d'une boîte de céréales et de quelques autres objets du quotidien. On ne regarde ainsi pas directement le soleil, mais une petite image de l'astre, projetée à l'intérieur de la boîte.

De quoi a-t-on besoin?

Il ne faut pas grand-chose: une boîte de céréales vide ou un carton allongé similaire, une feuille de papier blanc, du papier aluminium, du ruban adhésif, une paire de ciseaux et une aiguille. Plus la boîte est longue, plus l'image du soleil sera grande par la suite.

Voici à quoi l'image devrait ressembler. Image: Getty

Comment construire le projecteur?

Posez la boîte de céréales sur le papier blanc et dessinez le contour du fond. Découpez le rectangle ainsi obtenu et collez-le à l'intérieur, au fond de la boîte. Le papier blanc servira plus tard de surface de projection. Fermez ensuite le dessus de la boîte.

Découpez-y deux ouvertures rectangulaires, l'une à gauche et l'autre à droite. Recouvrez l'une d'elles de papier aluminium et fixez-le avec du ruban adhésif. Percez ensuite, à l'aide d'une aiguille, un trou aussi petit que possible au centre du papier aluminium. La seconde ouverture reste libre: c'est par elle que vous regarderez plus tard à l'intérieur de la boîte.

Le tuto, sous forme de vidéo 👇 Vidéo: YouTube/NASA Goddard

Comment s'en servir?

Placez-vous dos au soleil et tenez la boîte de manière à ce que la lumière du soleil frappe le papier aluminium percé du petit trou. La lumière pénètre alors à l'intérieur de la boîte par cette ouverture. Une petite image du soleil apparaît alors sur le papier blanc au fond de la boîte.

La direction du regard est essentielle: regardez, à travers la grande ouverture libre, le papier blanc à l'intérieur de la boîte. Ne regardez jamais à travers le petit trou du papier aluminium, ni directement le soleil.

Pendant l'éclipse solaire, on peut observer, sur la surface blanche, comment la lune se déplace devant le soleil. L'image ronde du soleil se trouve alors de plus en plus occultée.

Comment ça fonctionne?

Le principe est simple: la lumière se propage de manière presque rectiligne. Seule une petite partie de la lumière du soleil pénètre dans la boîte à travers le minuscule trou que vous avez fait avec l'aiguille. Cela crée, sur la surface blanche opposée, une image du soleil. Aucune lentille n'est nécessaire pour cela.

Attention cependant, car quiconque souhaite regarder directement le soleil a besoin de lunettes spécialement conçues pour l'observation d'une éclipse solaire. De simples lunettes de soleil ne suffisent pas. (trad. ysc)