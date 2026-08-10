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Vous voulez photographier l'éclipse? Voici de quoi vous méfier

Personen betrachten mit rauchgeschwaerzten Glaesern die sich langsam total verfinsternde Sonne, aufgenommen am 15. Februar 1961 in der Naehe von Interlaken. (KEYSTONE/Hans-Ueli Bloechliger)
Le plus grand spectacle céleste de l'année va avoir lieu mercredi.Image: KEYSTONE

Pourquoi photographier l'éclipse solaire n'est pas une bonne idée

Mercredi soir, une éclipse solaire partielle précédera le pic annuel des Perséides. Observer ces phénomènes impose toutefois de protéger ses yeux et son matériel.
10.08.2026, 09:2510.08.2026, 09:25

Mercredi, un double spectacle céleste se profile. En effet, dès 19h le 12 août, la Lune commencera lentement à se placer devant le Soleil. Le point culminant de l'éclipse partielle est attendu entre 20h15 et 20h20. Ensuite, lorsque le Soleil disparaîtra derrière l'horizon à 20h42, des étoiles filantes traverseront le ciel nocturne et la pluie de météores des Perséides atteindra son apogée de l'année.

Il convient toutefois de faire preuve d'une extrême prudence lors de l'observation de l'éclipse solaire. Regarder directement le Soleil comporte des risques pour notre rétine, raison pour laquelle l'Office fédéral de la statistique recommande l'utilisation exclusive des lunettes de protection prévues à cet effet et répondant à des exigences spécifiques.

Pour photographier ce spectacle céleste, les professionnels doivent eux aussi respecter certaines précautions, s'ils ne veulent pas mettre en jeu leur vue et leur équipement.

The members of the Swiss Government follow the eclipse of the sun in a balcony on the house of parliament in Berne, August 11, 1999. (KEYSTONE/Reuters Pool/Ruben Sprich)
Le Conseil fédéral observe l'éclipse solaire au-dessus de la Suisse, le 11 août 1999.Image: KEYSTONE REUTERS POOL

Ce qu'en dit une astrophotographe

La photographe professionnelle et astrophotographe Angela Fux a listé pour Nikon Suisse tout ce qu'il faut prendre en compte pour photographier une éclipse solaire. Elle explique:

«Sans la protection adéquate, le Soleil peut causer des dommages oculaires permanents, et aucune photo ne vaut ce risque»

Même si l'envie de capturer soi-même la photo parfaite peut être grande, il vaut mieux laisser cela aux professionnels.

Une éclipse solaire arrive: voici comment l'observer en Suisse

Car cela nécessite un équipement de pointe, des mesures de protection et une planification minutieuse. En effet, Angela Fux ne se contente pas de porter elle-même des lunettes de protection pendant tout l'événement, elle installe aussi des filtres solaires adaptés sur ses objectifs. Elle ajoute:

«J'étudie précisément les horaires de contact avant l'éclipse solaire et je sais quand je peux retirer les filtres et quand je dois les remettre en place.»
Sonnenfinsternis Donald Trump
Ne faites pas comme Donald! Regarder directement le soleil peut vous faire perdre la vue, même à travers un appareil photo.Image: imgur

Quelques autres recommandations

Les photographes amateurs feraient donc mieux de sortir leur appareil seulement une fois l'éclipse terminée. C'est en effet à ce moment que débuteront les Perséides.

Un simple smartphone ne saurait en revanche les capturer: il faut pour cela un appareil doté d'un objectif grand angle, d'une ouverture large et d'une pose longue. L'appareil devrait alors être monté sur un trépied, ou à défaut, posé au sol.

Eclipse solaire en août: comment bien choisir vos lunettes

Ou alors: procurez-vous une paire de lunettes de protection, profitez du double spectacle céleste et attendez que les photos des professionnels sortent. Nous vous les présenterons sur watson. (leo, trad. ysc)

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