bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Espace

La Lune aura une apparence exceptionnelle jeudi soir

Lune fine.
Trouver la Lune dans le ciel suisse demandera un peu d'observation attentive jeudi soir.Image: LORENZO DI COLA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

La Lune aura une apparence exceptionnelle ce soir

Un spectacle céleste rare attend les curieux jeudi soir dans le ciel suisse: la Lune se dévoilera à peine, sous une forme inhabituelle, visible brièvement après le coucher du soleil.
19.03.2026, 08:3919.03.2026, 08:39

Il faudra lever les yeux vers le ciel jeudi soir en Suisse: la Lune apparaîtra sous la forme d'un croissant extrêmement fin. Ce spectacle ne se produit que tous les 18 ans.

La Lune se lèvera seulement 16,6 heures après le début de la phase de nouvelle lune. C'est assez exceptionnel, a déclaré à l'ATS Thomas Baer, qui écrit des articles sur l'astrologie pour le magazine Orion de la Société astronomique suisse (SAS). Seul 0,7% de la surface lunaire sera visible.

Une apparence hors du commun

Le spectacle commencera au coucher du soleil. A Zurich, il sera visible à 18h37, à Genève, quelques minutes plus tard, alors qu'à Davos, il faudra regarder le ciel quelques minutes plus tôt. Baer précise:

«Il ne faut pas s'attendre à ce que le mince croissant de lune saute immédiatement aux yeux jeudi soir, d'autant plus qu'après le coucher du soleil, il faut un certain temps avant que le ciel ne s'assombrisse lentement.»

Il recommande un peu de patience pour la recherche et, bien sûr, des jumelles. La lune se retrouvera sous l'horizon à 19h28.

De plus, jeudi soir, la Lune se trouvera presque à la verticale au-dessus du Soleil. Elle apparaîtra donc couchée, comme une petite barque, comme on la connaît habituellement dans les régions équatoriales.

L’une des plus grandes étoiles de l'Univers risque d'exploser sous nos yeux

Sous nos latitudes, le croissant de lune apparaît généralement à gauche lorsque la lune est décroissante, et à droite lorsqu’elle est croissante. Une autre règle mnémotechnique compare la forme de la Lune aux parenthèses, c'est-à-dire aux caractères: parenthèse fermée «)» signifie que la Lune est croissante, parenthèse ouverte «( » qu'elle est décroissante. (ysc/ats)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Les images spectaculaires du télescope James Webb
1 / 21
Les images spectaculaires du télescope James Webb
La nébuleuse de la Lyre prise en photo par le télescope James Webb.
source: esa/webb
partager sur Facebookpartager sur X
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces autoroutes romandes vont être prises d'assaut à Pâques
Beaucoup de trafic et de nombreux embouteillages sont à prévoir durant le week-end pascal, avertit l'OFROU. Certains tronçons seront particulièrement chargés.
Les automobilistes qui se rendent au Tessin devront prévoir de longs temps d'attente pendant le week-end pascal. Le trafic sera déjà dense le week-end précédant Pâques, les 28 et 29 mars.
L’article