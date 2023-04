La liaison Genève-New York sera assurée par un Boeing 767-300 de Delta. Image: Shutterstock

Une nouvelle liaison quotidienne relie Genève et New York

La compagnie américaine Delta propose, à partir ce de mardi, une liaison quotidienne directe entre Genève et New York-JFK.

Les voyageurs romands qui souhaitent se rendre aux Etats-Unis peuvent compter sur une nouvelle liaison directe reliant les aéroports de Genève et New York-JFK. C'est ce qu'annonce ce mardi la compagnie aérienne américaine Delta, qui revient à Cointrin après une absence de plus de 30 ans.

La compagnie américaine assure, à partir de ce mardi, une liaison quotidienne entre les deux villes. Le vol DL99 décolle de Genève à 12h50 et atterrit à l'Aéroport international John F. Kennedy à 15h25, heure locale. Dans l'autre sens, le vol DL100 décolle de la métropole américaine à 20h45 pour arriver sur les rives du Léman le lendemain à 10h50. Jusqu'à présent, Delta reliait uniquement New York à Zurich.

Au total, la compagnie assurera 14 vols hebdomadaires entre la Suisse et les Etats-Unis cet été, avec un service quotidien au départ de Genève et de Zurich. Les passagers voyageront à bord d’un Boeing 767-300 qui offre quatre classes différentes.

Plus de 830 000 passagers

Depuis New York, rappelle le communiqué de la compagnie, les voyageurs pourront en outre s'envoler vers nombre d'autres destinations desservies par Delta, comme La Nouvelle-Orléans, Nashville, Miami, San Diego, San Francisco ou Los Angeles.

L'offre de Delta vient s'ajouter à celle d'autres compagnies qui, à l'image de Swiss, proposent déjà des vols directs entre Genève et New York.

L'année passée, quelque 830 000 passagers ont décollé vers les Etats-Unis depuis la Suisse, ce qui fait du pays de l'Oncle Sam la 8e destination la plus populaire parmi les passagers helvétiques, selon les données diffusées fin février par l'Office fédéral de la Statistique. (asi)