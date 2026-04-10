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Cette mère et son fils ont été piégés dans le lac de la Gruyère

ARCHIV - Les Laviaux, Morlon Plage et le lac de Gruyere sont photographies avec un drone depuis la presqu?ile de Morlon (FR), ce dimanche 17 aout 2025, a Morlon. (KEYSTONE/Anthony Anex)
L'incident est survenu dans le lac de la Gruyère, à hauteur de Morlon (image d'archives).Keystone

Une mère et son fils ont été piégés dans ce lac romand

Surpris par le courant, une mère et son fils ont du être secourus après s'être aventurés sur une langue de terre du lac de la Gruyère.
10.04.2026, 15:2710.04.2026, 15:32

La police a secouru jeudi après-midi deux personnes sur une presqu'île temporaire du lac de la Gruyère, à hauteur de Morlon (FR). Cette mère et son fils se sont aventurés sur cette langue de terre avant de se retrouver dans l'impossibilité de faire demi-tour.

C'est un tiers qui a donné l'alerte jeudi vers 16h30, après avoir aperçu deux personnes en difficulté sur une presqu'île du lac de la Gruyère.

Ils sont indemnes

Selon les premiers éléments recueillis, une mère et son fils s'étaient aventurés sur cette langue de terre, accessible par le bas niveau du lac, indique vendredi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Ils ont ensuite été surpris par le fort courant, qui les a empêchés de regagner la rive.

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Une patrouille de la police cantonale est alors intervenue avec des spécialistes de la police du lac. Ils ont pu secourir les deux personnes, qui s'en sont sorties indemnes, à l'aide de cordages.

Danger d'enlisement

La police du lac rappelle que traverser la Sarine à pied, dans le lit du lac de la Gruyère, comporte actuellement des risques importants, comme l'enlisement dans la boue, les chutes dues à l'instabilité des berges et le danger d'être surpris par le courant ou par une montée soudaine des eaux. (jzs/ats)

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