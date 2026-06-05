en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Cette boisson suisse promue par Lara Gut n'a rien d'ordinaire

La skieuse alpine Lara Gut-Berahmi fait la promotion du produit à base de créatine Boost+, qui vient compléter le produit phare de «Ka-Ex».
La skieuse alpine Lara Gut-Berahmi fait la promotion du nouveau produit «Ka-Ex» à base de créatine.Image: dr

Cette boisson suisse promue par Lara Gut résout un problème bien connu

«Ka-Ex» est en pleine ascension aux Etats-Unis. Première start-up suisse à décrocher un référencement auprès du distributeur américain GNC, la marque de boissons sportives lance simultanément un nouveau produit.
05.06.2026, 11:5505.06.2026, 11:55
Sarah Kunz / ch mEDIA

Après avoir convaincu la championne de ski Lara Gut-Behrami de devenir investisseuse et nouvelle égérie de la marque, la boisson sportive de Wettingen (AG) enchaîne les succès.

L'entreprise devient la première start-up suisse à obtenir un référencement national auprès de GNC, l'un des plus grands distributeurs de nutrition sportive et de compléments alimentaires aux Etats-Unis, avec plus de 2000 points de vente. Une étape décisive pour «Ka-Ex».

Un succès retentissant

A l'origine, la boisson avait été conçue comme remède contre la gueule de bois. Un mélange d'eau vitaminée et de compléments alimentaires destiné à soutenir la récupération de l'organisme. Elle s'est rapidement répandue dans toute la Suisse.

Puis, pendant la pandémie, quand la vie nocturne s'est presque totalement arrêtée, le fondateur et pharmacologue Pedro Schmidt a réorienté son positionnement vers le sport et la récupération.

10 des 27 energy drinks testés en Suisse sont illégaux et dangereux

L'expansion internationale a suivi: d'abord vers l'Allemagne, puis l'Autriche, le Royaume-Uni, et enfin les Etats-Unis. Là-bas, «Ka-Ex» est désormais présent dans plus de 1000 points de vente, notamment dans les métropoles de New York et de Los Angeles. La boisson figure aujourd'hui parmi les meilleures ventes de la chaîne de fitness haut de gamme Equinox, et, sur Amazon, elle se classe parmi les vingt produits les plus vendus dans la catégorie post-entraînement et récupération.

Grâce au nouveau référencement chez GNC, «Ka-Ex» renforce sa présence dans l'un des canaux de distribution les plus importants pour la nutrition sportive et la performance aux Etats-Unis, indique l'entreprise. Les produits sont disponibles depuis quelques jours, aussi bien en magasin que sur la boutique en ligne de GNC.

Un nouveau produit contre un problème connu

L'entreprise lance simultanément un nouveau produit: le «Creatine EAA+ Booster». La créatine est un composé organique naturel produit par l'organisme, qui joue un rôle central dans l'approvisionnement en énergie des cellules musculaires. Elle est principalement utilisée pour soutenir la puissance explosive, les efforts intenses et la récupération musculaire.

Ce trio de puissants influenceurs lance sa propre boisson

Le problème, c'est que la créatine dissoute dans l'eau est instable et se dégrade en quelques jours en créatinine inactive, perdant ainsi son efficacité. «Ka-Ex» résout ce problème grâce au système breveté ViCAP à double chambre: la poudre de créatine reste stockée séparément dans le bouchon jusqu'à l'ouverture, et n'est mélangée au liquide qu'au moment de la consommation, par simple pression sur un bouton. L'entreprise se réjouit:

«Cela permet, pour la première fois, un produit à la créatine stable et prêt à boire, répondant aux exigences des formats de consommation modernes.»

Ce nouveau booster complète le produit phare de l'entreprise, vendu aux Etats-Unis sous le nom «Cortisol Stress Reducer+» et disponible en Suisse sous l'appellation «Recharge+». Cette différence de dénomination s'explique notamment par les exigences réglementaires plus strictes encadrant les allégations de santé dans la législation alimentaire suisse.

Le positionnement tarifaire diffère également: alors qu'en Suisse, «Ka-Ex» se situe plutôt dans le segment grand public à environ 3,95 francs, la boisson est commercialisée comme produit premium aux Etats-Unis, où une bouteille coûte 7,99 dollars (6,30 francs).

«Ka-Ex» poursuit ainsi sa mue: d'antidote à la gueule de bois, la marque s'impose désormais sur la scène internationale du sport et de la récupération.

Le booster de créatine noir se distingue visuellement du produit de base.
Le booster de créatine noir se distingue visuellement du produit de base.Image: dr
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
1
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
13
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
7
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
1
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Et si les animaux avaient les yeux devant?
1 / 22
Et si les animaux avaient les yeux devant?
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On teste les sucettes goût boulettes de viande Ikea
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse simplifie sa coopération financière internationale
La Suisse adapte sa législation pour faciliter la coopération avec les autorités financières étrangères, notamment en introduisant des contrôles à distance et en simplifiant la transmission d’informations tout en protégeant l’intégrité des marchés.
La coopération internationale des autorités suisses de surveillance avec les services étrangers sera améliorée pour les opérations financières transfrontalières. Le Conseil des Etats a rejoint jeudi le National sur le dernier point de discorde dans le cadre d'une révision légale en la matière.
L’article