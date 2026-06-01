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Squeezie, Léna Situations et Inoxtag lancent Ciao Energy

Léna Situations, Squeezie et Inoxtag lancent conjointement leur tout dernier projet.
Léna Situations, Squeezie et Inoxtag lancent conjointement leur tout dernier projet.image: Youtube/ciao energy

Ce trio de puissants influenceurs lance sa propre boisson

Créateurs de contenus parmi les plus célèbres de France, Squeezie, Léna Situations et Inoxtag se sont associés pour créer une nouvelle marque de boissons énergisante bourrée de promesses alléchantes - et sans «bullshit», promettent-ils.
01.06.2026, 14:5001.06.2026, 15:29

Décidément, ils sont partout: du sommet de l'Everest et des charts de YouTube au tapis rouge du Met Gala, en passant par les étals des supermarchés. Squeezie, Léna Situations et Inoxtag, les influenceurs les plus incontournables de France et de Navarre, plus de 30 millions d'abonnés au compteur sur YouTube et près de 20 millions sur Instagram.

Un large public après duquel ils vont pouvoir promouvoir Ciao Energy, la toute nouvelle ligne de boissons énergisantes lancée ce lundi par les trois célèbres internautes. L'annonce a été faite dimanche, par le biais d'un spot publicitaire - forcément - ultra léché.

Vidéo: watson

Dans la vidéo de lancement, le trio se met en scène autour d'une tale de fabricant. Sitôt Inoxtag ayant mis la main sur la formulation de la boisson, l'information devient virale et circule partout, avec ce slogan «Ils l'ont fait». La vidéo a cumulé plus de 11 millions de vues en l'espace de 24 heures.

Six saveurs et moins de sucre

Au menu? Six saveurs différentes (coco-citron vert, kiwi-concombre, pêche blanche, pomme-rhubarbe, abricot-framboise et double litchi, une «energy drink enfin parfaite» et, surtout, «zéro bullshit» promettent les créateurs.

Avec une teneur en sucres nettement moindre en comparaison avec du Redbull ou du Coca-Cola, une canette contient 4 grammes pour 100 ml (contre 11 grammes pour Red Bull par exemple). Le sucre est remplacé par la stévia, un édulcorant naturel. Résultat, l'apport calorique est limité à 17 calories pour 100ml.

Image
image: ciao energy

La toute jeune marque se targue également d'être composée d'«arômes naturels issus de fruits et de plantes» plutôt que des arômes artificiels, ainsi que des grains de café, couplés à du guarana.

Ces Suisses veulent draguer Coop avec leur boisson

Embouteillées en France, les canettes affichent un prix public conseillé de 1,49 euro la canette de 250 ml. Si elles sont disponibles dès ce lundi 1er juin dans toute la grande distribution en France, on ignore encore si nous pourrons les dégoter du côté des grandes enseignes helvétiques, comme Coop et Migros. Contactée par watson, la marque n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

En tout cas, le succès s'annonce potentiellement énorme pour les trois influenceurs. Non seulement le secteur des boissons énergisantes est porteur (en rapportant 834,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, selon RMC), mais Squeezie n'en est pas à son coup d'essai. L'an dernier, le YouTubeur a déjà lancé Ciao Kombucha, une gamme de boissons fermentées aux fruits, qui s'est écoulé à plus de 3 millions de cannettes et rapporté 9 millions d'euros. (mbr)

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Elle a choqué tout le monde
C'est bien connu: il suffit parfois de pas grand-chose pour faire exploser internet. Dans le cas présent, quelques notes de piano, un micro suspendu et une fillette de deux ans. A Los Angeles, la petite Leona a charmé des millions d’internautes avec une reprise aussi adorable qu’impressionnante de «Let It Go», la chanson de La Reine des Neiges.
Personne, vraiment, ne s'attendait à ça. Et encore moins le pianiste de rue connu sur les réseaux sous le nom d’Emilio Piano, dans une rue de Los Angeles. Alors qu'il est penché sur les touches de son instrument pour interpréter une chanson de Tom Odell, une fillette minuscule s'approche de lui et lui demande s'il connait «Let It Go», l’inusable tube de La Reine des neiges, que vous ne pouvez probablement plus entendre si vous êtes parent d'enfants nés dans les années 2010.
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