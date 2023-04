Attentat de Boston: deux Suisses suspectés à tort

Image: sda

Il y a dix ans, deux bombes explosaient près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, faisant trois morts et 264 blessés. Quatre jours plus tard, deux Suisses étaient brièvement arrêtés.

La police a été induite en erreur par leur tenue, proche de celle des auteurs de l'attaque. Au final, une demi-heure d'interrogatoire pour les deux Lausannois.

Un Lausannois de 30 ans se souviendra longtemps de la veille de son mariage. Quatre jours après les attentats, le jeune homme et son témoin partent chercher une amie à l'aéroport. Les deux hommes ne réalisent pas qu'ils sont habillés quasi de la même manière que les suspects de l'attentat, dont les photos ont été diffusées par le FBI.

Deux agents de police les interpellent à peine sont-ils entrés dans l'aéroport de Logan. «Est-ce que Laurent est ton vrai prénom? Es-tu vraiment Suisse? Pourquoi es-tu aux Etats-Unis? Pour combien de temps? Quand ils nous ont demandé où nous étions lundi, je me suis dit: on est foutus», racontait le témoin il y a dix ans à l'ats. Car le lundi, ils assistaient au marathon.

«Ils ont appelé des renforts»

«Les questions ont été encore plus pressantes. Quand on leur a dit que l'on avait quitté les lieux une heure avant l'explosion, ils ont appelé des renforts, confisqué nos passeports et fouillé nos téléphones mobiles», raconte le jeune homme.

La police y visionne des dizaines de photos des coureurs, puis des clichés des véhicules militaires en chemin vers le marathon ainsi que de l'hôpital où sont soignés les blessés, «juste à côté de chez nous», précise le futur marié.

Les deux amis ont beau expliquer les raisons pour lesquelles ces photos ont été prises, le ton monte. Il faudra l'intervention de la future épouse qui les a accompagnés pour les disculper. «Nous avons trouvé une photo où nous étions tous les trois, ce qui nous a sauvés puisque le FBI cherchait deux hommes seuls», souligne le témoin. Les policiers se sont excusés avant de les laisser partir.

Peine de mort

Les véritables auteurs de l'attentat sont deux frères tchétchènes. Identifiés grâce à des caméras de surveillance, ils avaient pris la fuite, tuant un policier lors de leur cavale. L'aîné avait été abattu lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre.

Le cadet avait été retrouvé blessé, caché dans un bateau. Il avait écrit sur une paroi qu'il voulait venger les musulmans tués en Irak et en Afghanistan. Il a été condamné à la peine de mort. (chl/ats)