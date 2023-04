People

Salt Bae était à Harvard et son cadeau aux étudiants ne passe pas

Notre bon vieux boucher turc s'est rendu sur le campus de la prestigieuse université de Boston. Il a fait un «geste» pour les étudiants qui sonne faux.

Vous vous demandez peut-être comment est-il possible que Nusret, aka Salt Bae, ait pu donner une conférence dans la plus prestigieuse université du monde alors qu'il sait à peine prononcer les mots «avocadooooo» et «cappuccinoooooo». Je vous rassure, il ne s'est pas rendu à Harvard pour ça. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi il était sur le campus. Aux dernières nouvelles, l'université ne l'a pas invité à parler. Eh oui, tout le monde ne s'appelle pas Kim Kardashian.

C'est une avocate, vous la connaissez? instagram

Le boucher star est juste venu sur le campus comme n'importe quel touriste et s'est fait photographier devant le panneau de l'école. Mais notre homme d'affaires ne perd pas le nord. Il a offert un discount aux étudiants:

instagram

«Je n'ai pas pu aller à l'école, l'éducation est très précieuse. 30% de réduction pour tous les étudiants de Boston» Salt Bae sur Instagram... on dirait une annonce Lidl.

Quelle générosité de la part d'un homme qui facture ses steaks enrobés d'or 1150 dollars. Si des universitaires veulent bel et bien manger cette pièce de viande, ils devront quand même débourser 1050 dollars... une broutille!

Forcément, le «généreux» rabais de Nusret a fait doucement sourire les internautes sur Instagram. Soit Salt Bae est complètement hors-sol, soit c'est un provocateur, et dans ce cas, c'est un génie (le mystère reste entier).

«Pourquoi vous ne payez pas une bourse à certains étudiants à la place?»

«Pourquoi ne pas offrir des repas gratuits aux étudiants? Ils n'ont pas d'argent. En ce moment même, on essaie d'obtenir l'annulation de nos prêts»

«Toujours trop cher»

Plusieurs internautes se demandent quel était véritablement le but de cette publication. Peut-être, rappeler qu'il a un steakhouse à Boston et encourager les gens à y aller. Ce restaurant compte parmi ses sept établissements aux Etats-Unis. Il ouvrira son 23e restaurant à Milan cette année.

