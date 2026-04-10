La marque American Favorites va disparaître des rayons Migros. Image: montage watson

Migros élimine ses produits «américains»

Migros fait subtilement disparaître une marque importante de son assortiment et se défend de tout boycott culturel et rassure sur les recettes.

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Discrètement, Migros est en train de tourner la page de sa gamme inspirée des Etats-Unis. La marque «American Favorites», connue pour ses pains de mie, cookies ou buns à burger, va progressivement disparaître… ou du moins perdre toute référence explicite à l'Oncle Sam et sa culture.

Le mouvement a déjà commencé. Un produit emblématique de la gamme, un pain de mie foncé, est désormais vendu le nouveau nom «Sandwich Migros», a repéré Blick.

A gauche, l'ancienne version, à droite le nouveau packaging. Image: montage watson

Et le changement ne se limite pas au nom. Le nouvel emballage abandonne les symboles typiquement américains, comme la statue de la Liberté ou les mentions «American Style», au profit d’un design plus neutre, simplement marqué aux couleurs bleu et rouge, expliquent nos confrères. Selon Migros, cette nouvelle version est en circulation depuis début ce 9 avril, et l’ancien packaging disparaîtra progressivement des rayons, au gré des stocks.

L’enseigne confirme à Blick que l’ensemble de la gamme American Favorites sera progressivement revue, avec une disparition complète des références aux Etats-Unis d’ici 2027. Pour l’instant, certains produits, brownies, bagels ou cookies, conservent encore leur ancien look, mais leur transformation est déjà planifiée. Migros insiste: il ne s’agit pas d’un cas isolé. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à simplifier son portefeuille de marques propres.

L’objectif étant de regrouper de nombreux produits sous une identité unique, celle de Migros. Sur environ 250 marques propres, près de 80 devraient disparaître, soit presque une sur trois. D’autres gammes populaires sont aussi concernées, y compris certains produits de la marque M-Budget, comme on vous l'expliquait.

Pas de message politique, assure Migros

Dans un contexte international où l’image des Etats-Unis fait débat, certains pourraient voir dans ce repositionnement un signal politique. C'est notamment le cas sur certains forums, notamment le subreddit BoycottUnitedStates:

«Je ne sais pas si ce changement est dû à une perception de plus en plus négative des Etats-Unis, mais il est en tout cas le bienvenu.» Un internaute

Mais Migros réfute fermement cette interprétation. «Ces changements n’ont aucun arrière-plan politique», assure l’enseigne auprès de nos confrères. Les recettes, elles, restent d’ailleurs strictement identiques. (hun)