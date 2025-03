Donald Trump est en train de faire mal à sa propre économie. Image: watson

Plusieurs entreprises suisses profitent du chaos déclenché par Trump

De nombreux consommateurs européens appellent à boycotter les produits provenant des Etats-Unis. Des sociétés suisses actives dans le domaine de la technologie profitent de cette situation.

#BoycottUSA, #BuyUE, ces hashtags ont pris une réelle ampleur sur les réseaux sociaux face à la guerre commerciale enclenchée par l'administration Trump. Si bien que la réserve fédérale US prévoit d'ailleurs des perspectives économiques désastreuses aux Etats-Unis.

En Scandinavie, vous pouvez trouver diverses vidéos qui proposent des tutos pour faire ses courses sans acheter des produits américains dans les supermarchés. Sans oublier les nombreux panneaux qui ne cessent de fleurir dans de multiples discussions virtuelles, où trônent les centaines de marques américaines disponibles en Europe.

Mais il faudra faire plus qu'un simple boycott pour affaiblir Trump, comme l'explique l’économiste suédois Robert Bergqvist au Svenska Dagbladet:



«Les exportations ne sont en général pas décisives pour les entreprises américaines, puisqu’elles jouissent d’un immense marché intérieur»

Qu'importe, les internautes diffusent à l'envi les alternatives pour «remplacer» le grand bulldozer américain, en brandissant l'idée «de consommer plus éthique», comme nous pouvons le lire sur différents messages affichés sur Reddit. Entre «Buy European Made» ou encore «European Alternatives», nombreux sont les messages qui comportent un lien qui renvoie à l'un de ces deux sites.

Les sociétés suisses ont la cote

Face à ce mouvement, des marques helvétiques tendent à tirer leur épingle du jeu. Infomaniak, Threema, Proton, entre autres, surfent sur un relatif élan de popularité sur les réseaux sociaux. «Nous observons cela également sur Linkedin et sur X», nous répond Thomas Jacobsen, porte-parole d'Infomaniak.

Il poursuit:

«Cela se confirme aussi dans la hausse importante de nouveaux comptes gratuits et des conversions vers des offres Mail et Drive payantes»

Et la hausse se maintient pour le moment, comme nous l'assure la boîte genevoise: «Un nombre significatif de clients décide directement d’opter pour notre solution payante my kSuite+ plutôt que de tester d’abord la formule gratuite my kSuite».



Du côté de la messagerie cryptée Threema, il est difficile de mesurer ce que le boycott des Etats-Unis apporte réellement. Mais Julia Weiss, la porte-parole, concède tout de même que «ces derniers jours, le nombre de nouveaux utilisateurs a été légèrement plus élevé que d'habitude»

Corrélation ou non, elle tempère: «Cette augmentation n'est pas hors norme. Personnellement, j'hésiterais donc à établir un lien direct entre cette légère augmentation et le fait que certains appellent au boycott des services en ligne américains.»

Proton, la dernière entreprise suisse à avoir accepté de répondre à nos sollicitations, confirme une tendance haussière:

«Nous avons constaté une augmentation notable du nombre d’inscriptions sur tous les produits Proton au cours des 6 derniers mois, tant en Amérique du Nord qu’en Europe.» Vincent Darricarrere, Proton.

Vincent Darricarrere, porte-parole de l'entreprise, affirme avoir constaté une augmentation des inscriptions hebdomadaires comprise entre 30% et 60%, selon les marchés. Il souligne cependant qu'il est difficile de déterminer avec certitude les raisons exactes de ces augmentations.