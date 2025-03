«Oupsie, désolé les gars.» kestone / montage watson

Trump a fait perdre une fortune à ses amis milliardaires

Les allers et retours incessants de Donald Trump sur l'application ou non des droits de douane inquiètent les marchés, qui ont pris un coup dans l'aile en début de semaine. Les petits copains milliardaires du nouveau président doivent s'en mordre les doigts: ils ont perdu beaucoup d'argent.

Soutenir Donald Trump n'est pas toujours bon pour le business. Plusieurs milliardaires qui soutiennent ouvertement ou plus discrètement le républicain en ont fait les frais, récemment. Ils ont perdu plus de 200 milliards de dollars en action depuis l'investiture de ce dernier, le 17 janvier, rapporte Bloomberg.

Les hésitations de Donald Trump autour de sa stratégie économique et géopolitique sont en cause. Les droits de douane? On les laisser planer comme une menace, avant de tempérer, puis de les annuler, puis d'en évoquer d'autres. Ces allers et retours incessants du président américain ont agité les marchés, dernièrement.

La crainte de la récession plane désormais sur tous les secteurs américains, notamment ceux de la tech. De quoi faire chuter la Bourse. Tesla, Meta, Apple ou encore Alphabet ont vu leur valeur à la baisse. Les trois indices boursiers de la première économique mondiale (Dow Jones, Nasdaq et S&P 500) ont plongé entre 2 et 4%.

Elon Musk

C'est le bras droit quasiment attitré du républicain et celui qui a, et de très loin, perdu le plus d'argent depuis l'inauguration de Trump. Elon Musk aurait perdu pas loin de 148 milliards de dollars en deux mois.

En cause: une baisse importante des ventes de Tesla due à une aversion des consommateurs pour Elon Musk. En Allemagne, où il a affiché ouvertement son soutien au parti AFD, les ventes ont chuté de 70% en deux mois. La controverse autour des droits de douane ne vient donc qu'amplifier la situation déjà difficile pour Tesla. Résultat: une chute de l'action de son entreprise automobile de 15% lundi dans la journée.

Elon Musk peut cependant dormir tranquille: celui qui avoisinait le demi-trilliard de fortune lors de son investiture ne se retrouve «plus» qu'avec 324 milliards de dollars dans les poches, selon Forbes.

Jeff Bezos

Celui qui était un féroce opposant à Trump lors de son premier mandat a depuis opéré un rapprochement avec lui, le félicitant après sa réélection. Il a été vu dînant avec lui le mois dernier, rapporte Bloomberg, et aurait versé un million pour sa campagne.

Jeff Bezos a perdu pas loin de 29 milliards de dollars depuis mi-janvier. Les actions Amazon ont perdu 14% depuis cette période. Bon, il pèse encore 121 milliards, selon Forbes.

Sergueï Bryn

Le nom ne vous dit pas grand-chose? Il s'agit pourtant d'un des hommes les plus puissants de la Silicon Valley: Sergueï Bryn, co-fondateur de Google, a perdu 22 milliards de dollars.

Tout comme Bezos, celui qui était opposé aux politiques de Trump lors de son premier mandat a fait la paix avec le républicain. Les secousses sur les marchés financiers l'ont moins touché que les autres, mais tout de même. Etant donné qu'il touche 6% des revenus de Google, il ne devrait pas avoir de soucis à se faire: il dispose d'encore 130 milliards de dollars en poche, selon Forbes.

Mark Zuckerberg

Le patron de Meta, qui avait annoncé en janvier revenir un cran en arrière sur la modération et se calquer sur le modèle de X, a perdu 5 milliards.

Une «petite» perte comparée aux autres, et qui s'explique par le fait que le niveau de l'action de Meta est «simplement» revenu à son niveau d'avant-élection: elle est montée de 19% depuis la mi-janvier avant de baisser de 20% depuis. Match nul, pourrait-on dire.

Ah, est-ce qu'on vous a dit que Zuckerberg pèse encore 200 milliards de dollars?

Bernard Arnault

Les Américains ne sont pas les seuls à s'en prendre plein les dents. Le milliardaire français Bernard Arnault, qui détient le groupe de luxe lVMH (Louis Vuitton, Dior, Bulgari, etc.) a, lui aussi, perdu 5 milliards de dollars. Il lui en reste encore 174 milliards.

Il faut dire que, selon Bloomberg, Arnault est un ami proche de Donald Trump depuis des années. Les droits de douane imposés par Donnie sur les biens de luxe de son poto Bernie pourraient l'impacter. Mais Bernard Arnault vendant ses produits tant aux Américains qu'aux riches magnats du pétrole du Golfe et aux niveaux riches chinois, la casse semble pour l'heure limitée.