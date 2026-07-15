variable, orageux26°
DE | FR
burger
Suisse
Europe

La Suisse adhère à l'Alliance portuaire européenne

epa12876943 MSC Valdivia container cargo (IMO 9333395) enters Antwerp Harbour during a visit by Swiss Federal Councillor for Justice and Police Beat Janst in Belgium, 09 April 2026. Janst&#039;s visit ...
En avril, Beat Jans s'était rendu au port d'Anvers afin d'examiner l'adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance.Image: EPA

La Suisse rejoint une vaste alliance antidrogue

La Confédération adhère à l'Alliance portuaire européenne afin de lutter contre le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes.
15.07.2026, 14:3315.07.2026, 14:33

La Suisse a rejoint l'Alliance portuaire européenne, dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes. L'adhésion a été annoncée mercredi par la Commission européenne.

L'Alliance réunit au total 28 Etats, soit 26 pays de l'Union européenne (UE) plus la Norvège et la Suisse. S'y ajoutent plus de 50 ports maritimes et fluviaux, des organisations professionnelles, la Commission européenne, des agences européennes comme Europol et l'Agence de l'UE sur les drogues ainsi que le Conseil de l'UE.

Drogue: Beat Jans veut s'inspirer de la Belgique

En avril, le conseiller fédéral Beat Jans s'était rendu au port d'Anvers, en Belgique, avec les conseillères d'Etat compétentes des deux Bâle afin d'examiner l'adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance. Les Ports rhénans suisses, qui appartiennent à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, exploitent les sites de Bâle-Petit-Huninge, Birsfelden et Muttenz. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
de Michael Graber
Faux rabais: Aldi s&#039;attire les foudres des autorités suisses
Faux rabais: Aldi s'attire les foudres des autorités suisses
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
3
Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti
L&#039;armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
L'armée suisse veut moderniser son entraînement au tir
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Flashé à 140 km/h au lieu de 80 en Romandie, il risque gros
Un automobiliste domicilié en France risque la prison et un retrait de permis après un gros excès de vitesse à Fontainemelon (NE).
Contrôlé par un radar semi-stationnaire, un automobiliste a été mesuré samedi 16 mai vers 20h00 à une vitesse de 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, à Fontainemelon à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. Il s’agit d’un ressortissant portugais âgé de 54 ans et domicilié en France.
L’article