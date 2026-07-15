En avril, Beat Jans s'était rendu au port d'Anvers afin d'examiner l'adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance. Image: EPA

La Suisse rejoint une vaste alliance antidrogue

La Confédération adhère à l'Alliance portuaire européenne afin de lutter contre le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes.

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La Suisse a rejoint l'Alliance portuaire européenne, dont l'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue dans les ports et les chaînes logistiques maritimes. L'adhésion a été annoncée mercredi par la Commission européenne.

L'Alliance réunit au total 28 Etats, soit 26 pays de l'Union européenne (UE) plus la Norvège et la Suisse. S'y ajoutent plus de 50 ports maritimes et fluviaux, des organisations professionnelles, la Commission européenne, des agences européennes comme Europol et l'Agence de l'UE sur les drogues ainsi que le Conseil de l'UE.

En avril, le conseiller fédéral Beat Jans s'était rendu au port d'Anvers, en Belgique, avec les conseillères d'Etat compétentes des deux Bâle afin d'examiner l'adhésion des Ports rhénans suisses à cette alliance. Les Ports rhénans suisses, qui appartiennent à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, exploitent les sites de Bâle-Petit-Huninge, Birsfelden et Muttenz. (jzs/ats)