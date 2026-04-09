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Drogue: Beat Jans veut s'inspirer de la Belgique

epa12876841 Swiss Federal Councillor for Justice and Police Beat Jans looks on during a briefing with Port of Antwerp officials, featuring an aerial port overview, in Antwerp, Belgium, 09 April 2026. ...
Beat Jans à AnversKeystone

Drogue: Beat Jans veut s'inspirer de la Belgique

Le conseiller fédéral était en visite à Anvers pour parler lutte contre le crime organisé. Une adhésion de la Suisse à l'alliance portuaire de l'UE est étudiée.
09.04.2026, 16:4709.04.2026, 16:47

Le conseiller fédéral Beat Jans souhaite renforcer la lutte contre le crime organisé en Suisse. À cette fin, il a eu des échanges avec les autorités belges lors d'un voyage de deux jours. La visite du port d'Anvers et la lutte contre la criminalité liée à la drogue ont constitué l'un des points forts de cette visite.

La Belgique a pris des mesures pour faire reculer le trafic de drogue, a déclaré jeudi le ministre de la justice et de la police devant des journalistes suisses sur le site du port d'Anvers. Les trafiquants se rabattent donc sur des ports périphériques. Bâle pourrait être l'un de ces ports, a déclaré Jans. C'est pourquoi des mesures doivent être prises.

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L'une d'elle pourrait être la participation de la Suisse à l'Alliance portuaire européenne. Celle-ci a été créée en janvier 2024 et rassemble des acteurs privés et des autorités. Elle compte au total environ 200 membres, dont une cinquantaine de ports.

Une décision gouvernementale

Une participation de la Suisse est un «élément important», a déclaré Jans, qui a énuméré trois raisons. Premièrement, l’échange d’informations sera renforcé. Deuxièmement, les membres participants pourront échanger sur les bonnes pratiques. Comme troisième raison, il a cité des normes uniformes qui s’appliqueront également aux acteurs privés.

Les directrices de la sécurité des deux Bâle, Stephanie Eymann (BS) et Kathrin Schweizer (BL), étaient présentes lors de la visite. Elles se sont montrées intéressées par une participation à l’alliance portuaire. Cela nécessite toutefois une décision gouvernementale. Les deux cantons sont propriétaires des ports rhénans suisses, également appelés Port of Switzerland, qui regroupent les ports de Bâle, Muttenz et Birsfelden.

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La délégation suisse à Anvers Keystone

Pour lutter contre le crime organisé, la coopération est essentielle, a déclaré Eymann. Ce problème ne peut être résolu de manière isolée. Avec l’Alliance portuaire, Bâle pourrait faire partie d’un réseau plus vaste.

La Suisse sur la bonne voie

Mercredi, le conseiller fédéral avait également abordé la lutte contre le trafic de drogue avec la commissaire nationale belge aux drogues, Ine Van Wymersch, a indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué. La stratégie de lutte contre le crime organisé a notamment fait l'objet de discussions. La Suisse dispose d'une telle stratégie depuis décembre dernier.

Cette visite a confirmé que la Suisse était sur la bonne voie, a déclaré Eva Wildi-Cortés, directrice de l’Office fédéral de la police (Fedpol), qui faisait partie de la délégation. Elle a aussi souligné que la Suisse devait renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux et durcir sa lutte contre le blanchiment d’argent.

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Lors de cette visite, le conseiller fédéral était également accompagné par le directeur de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF), Pascal Lüthi. Selon le communiqué, d’autres rencontres ont eu lieu avec le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, ainsi qu’avec le coordinateur belge de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. (jzs/ats)

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