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Dani Alves devra verser 2,25 millions de dollars à son ex-club

La justice suisse confirme une lourde sanction contre une star du foot brésilien

Dani Alves perd son recours devant le Tribunal fédéral. La star brésilienne devra verser 2,25 millions de dollars à son ancien club mexicain.
15.07.2026, 12:0015.07.2026, 12:33

Le joueur de football Dani Alves a été débouté par le Tribunal fédéral, qui a confirmé la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le Brésilien devra verser 2,25 millions de dollars à son ancien club mexicain pour l'indemniser de la rupture de leur contrat.

Dani Alves (de son vrai nom Daniel Alves Da Silva) avait été licencié en janvier 2023 par le Club Universidad Nactional (plus communément appelé Los Pumas), l'un des clubs de foot de la ville de Mexico.

Ce licenciement faisait suite à l'arrestation en janvier 2023 du joueur brésilien par les autorités espagnoles qui lui reprochaient d'avoir violé une jeune femme dans une discothèque barcelonnaise lors du Réveillon 2022. En 2024, un tribunal catalan l'avait condamné en première instance à quatre ans et demi de prison. L'affaire est toutefois encore pendante devant la Cour suprême.

Brazilian soccer star Dani Alves leaves Brians 2 penitentiary center in Sant Esteve Sesrovires, near Barcelona, northeast, Spain, Monday, March 25, 2024. A Spanish court says Dani Alaves has deposited ...
Dani Alves quitte la prison de Brians 2, près de Barcelone, après avoir versé une caution en mars 2024.Image: AP

Résiliation en cas de scandale

Selon le contrat conclu entre le joueur et son club, ce dernier pouvait résilier immédiatement les relations contractuelles si celui-ci était impliqué dans un scandale. De surcroît, face à une telle résiliation anticipée, la star brésilienne devait verser au club une indemnité d'un montant de cinq millions de dollars.

En 2023, le club a saisi le TAS en réclamant au joueur ce montant à titre d'indemnité pour la résiliation du contrat. Selon la sentence du TAS rendue en 2025, le joueur devait bel et bien verser à Los Pumas un montant de 2,25 millions de dollars.

L'ancien international, qui avait joué de nombreuses années au Barça, a interjeté recours devant le Tribunal fédéral pour contester cette sentence. En vain. Dans un arrêt publié mercredi, les juges de Mon Repos ont confirmé la sentence arbitrale. (arrêt 4A_490/2025 du 11 juin 2026) (jah/ats)

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