Les manifestants d'Extinction Rebellion bloqués dans la gare de Zurich



Pas de troisième round pour l'action d'Extinction Rebellion à Zurich

Après avoir bloqué les rues zurichoises lundi et mardi, les activistes d'Extinction Rebellion ont promis de revenir mercredi. Cette fois-ci, la police les en a empêchés.

Jamais deux sans trois! Les militants d'Extinction Rebellion avaient annoncé qu'ils reviendraient mercredi pour un troisième jour consécutif de blocage des rues à Zurich. Ils sont venus, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Encerclement

La police municipale zurichoise les a en effet encerclés dans la gare centrale de Zurich vers midi, pour les empêcher de bloquer des rues une troisième fois.

L'opération s'est déroulée sans heurt. Une fois encerclés par les forces de l'ordre, les activistes se sont assis par terre dans la gare. Accompagnés d'un guitariste, ils ont chanté et applaudi. La police a ensuite commencé à contrôler les personnes présentes.

C'est ce qui s'appelle être «bien entouré»... Die Polizei Kesselt uns im HB ein. pic.twitter.com/WtjzFUwsKF — Extinction Rebellion 🇨🇭 | ZURICH AB 3. OKT ⇢ (@xrSchweiz) October 6, 2021

Une opération paisible

L'opération de la police s'est déroulée de manière paisible vers 13h15. En plus de la police municipale et cantonale, la police des transports des CFF et Securitrans AG sont venus sur place pour soutenir l'opération.

Une présence policière «absurde», selon le communiqué d'Extinction Rebellion.

Toutefois, les militants ont complimenté la police sur Twitter: «La police a fait preuve d'un grand professionnalisme», ont-ils indiqué. «Notre problème, c'est le système, qui ignore la crise climatique.»

En ce moment, des personnes sont encerclées dans la gare parce qu'ils et elles veulent une planète vivable.

"Je suis morte de trouille, mais je fais cela pour mes enfants". Merci pour votre courage. #ExtinctionRebellionCH pic.twitter.com/NGUgza2ppk — Extinction Rebellion 🇨🇭 | ZURICH AB 3. OKT ⇢ (@xrSchweiz) October 6, 2021

Selon XR, 15 personnes ont été arrêtées. Elle précise également que plus de 100 participants s'étaient rassemblés ce matin dans la gare, soit deux fois plus que la veille.

Le Conseil fédéral n'ayant pas déclaré l'état d'urgence climatique, les manifestants ont annoncé qu'ils seront de retour demain. Jamais trois sans quatre? (mbr)

