76% de la population suisse souhaite limiter fortement les feux d'artifice bruyants. C'est ce que révèle un sondage représentatif réalisé par watson et l'institut Demoscope.

C'est bientôt Nouvel An et son cortège de feux d'artifice. Mais il se pourrait bien que cette tradition sonore disparaisse bientôt. En effet, comme le montre un sondage représentatif réalisé par watson, une nette majorité de la population suisse est favorable à une interdiction de cette tradition explosive.

Le sondage a été réalisé entre le 14 et le 20 décembre en collaboration avec l'institut de recherche sociale Demoscope. 8250 personnes y ont participé, les données sont représentatives de la Suisse romande et alémanique (plus d'informations sur la méthodologie à la fin de l'article).

De quoi parle-t-on?

Cet automne, l'initiative visant à limiter les feux d'artifice a été déposée auprès de la Chancellerie fédérale. Elle a été déclarée valable avec 137 193 voix.

Le texte demande que la vente et l'utilisation de feux d'artifice bruyants aux particuliers soient interdits. Les produits pyrotechniques qui ne font pas de bruits (type volcans, par exemple) ne sont pas concernés.

Si l'initiative est acceptée par le peuple, ce sera au Parlement de définir le niveau de bruit autorisé. A noter que l'utilisation de feux bruyants resterait possible lors de grands événements publics, c'est le cas des feux d'artifice du premier août organisés par les communes par exemple.

Que disent les sondés?

L'initiative sur les feux d'artifice bénéficie d'un grand soutien au sein de la population suisse, comme le montre notre sondage. 76% sont (plutôt) en faveur de l'initiative. Seuls 24% sont (plutôt) contre.

Il est frappant de constater que la plupart des participants sont sûrs de leur choix. Seuls 11% ont choisi l'option «plutôt oui» ou «plutôt non».

Il est intéressant de noter que, selon notre sondage, le texte de l'initiative est soutenu par tous les camps, de la gauche à la droite que l'échiquier politique. C'est chez les électeurs des Verts que le soutien est le plus net: 92% y sont (plutôt) favorables.

Dans le camp bourgeois également, une majorité est favorable à l'initiative. Notons que c'est chez les électeurs du PLR que le résultat est le plus serré. Là, 38% sont (plutôt) contre l'interdiction.

Quelle est la raison principale invoquée en faveur de l'interdiction?

Ceux qui soutiennent la limitation des feux d'artifice ont pu indiquer, dans notre sondage, la raison majeure qui motivait leur choix. Et bien pour la plupart d'entre eux, le bien-être des animaux arrive en tête des préoccupations. La raison la plus importante invoquée en faveur d'une limitation est le «stress chez les animaux domestiques et de rente» suivie par le «stress chez les animaux sauvages».

La pollution de l'air joue également un rôle important. En revanche, le stress chez les humains est peu cité comme cause première d'une limitation.

Ici aussi, il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur la proximité des partis. Alors que les électeurs de l'UDC se préoccupent surtout des animaux domestiques et de rente, les partisans des Verts placent la pollution de l'air en tête de liste.

Ce que disent les sondés qui veulent maintenir les feux

D'après notre sondage, 24% des participants sont contre l'initiative et ils ont également expliqué pourquoi. L'argument qui revient le plus souvent dans le camp des opposants est que les feux d'artifice sont une tradition, donc pas touche.

De nombreux adversaires de la limitation des feux d'artifice estiment, par ailleurs, qu'il y a déjà bien trop de réglementations et d'interdictions en Suisse. Et enfin, le dernier argument porté par le camp du nom: l'interdiction des feux d'artifice ne doit pas figurer dans la Constitution.

