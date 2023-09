La Fête des vendanges de Neuchâtel est de retour et elle n'accepte pas le cash

La Fête des vendanges mise sur la tradition pour sa 96e édition avec le cortège des enfants, un spectacle pyromélodique et le Corso fleuri.

Plus de «Suisse»

La Fête des vendanges, qui se déroulera du 22 au 24 septembre dans les rues de Neuchâtel, mise sur les traditions: cortège des enfants, spectacle pyromélodique et Corso fleuri. Sans oublier les fanfares et les guggenmusik qui animeront les rues durant les trois jours de réjouissances.

Fort de son succès l'an dernier pour sa première apparition, le village des vignerons s'agrandit. Plus de 20 stands, contre 17 en 2022, proposeront ainsi des produits du terroir et des vins. Des concerts et des spectacles de danse sont aussi au programme.

La fête avait eu du succès en 2022 👇 A Neuchâtel, la Fête des vendanges bat son record de fréquentation

Xamax en invité d'honneur

La Fête des vendanges perpétue aussi ses traditions en accueillant un invité d'honneur. Pour cette 96e édition, il s'agit du club de football de Neuchâtel Xamax, a annoncé mercredi le comité d'organisation.

Mais l'un des points forts reste le Corso fleuri qui comptera treize chars. Spécificité cette année, les engins seront plus grands que par le passé, jusqu'à 24 mètres pour certains. Le Corso se veut aussi plus écologique et plus durable. Deux chars rouleront à l'électrique.

L'invité d'honneur pourra redorer son blason 👇 Xamax foire sa communication et se fait chambrer par ses rivaux

Toute la vaisselle sera recyclable

L'année dernière, la Fête des vendanges s'était conformée à la nouvelle loi exigeant la fin du plastique à usage unique. Les verres réutilisables consignés avaient fait leur apparition. Pour cette édition, c'est l'ensemble de la vaisselle qui se doit d'être recyclable, a souligné le comité d'organisation.

Les responsables des stands ont donc l'obligation de fournir des couverts, des assiettes, des bols et autres barquettes réutilisables ou en bois. Comme lors de la précédente édition, il sera obligatoire de payer ses consommations à l'aide du bracelet cashless. (mat/ats)