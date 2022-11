Les Bernois (mais pas qu'eux) sont prêts à célébrer le «Zibelemärit»

Les visiteurs peuvent aussi trouver de nombreux stands de foire, ainsi que des comptoirs en plein air, le tout accompagné d'une odeur de pain à l'ail et de tarte à l'oignon flottant dans l'air. Dans l'après-midi, aura lieu la fameuse bataille de confettis. (ats/jch)

Peu après 04h00, les rues de la vieille ville de Berne commençaient déjà à s'animer. Les premiers badauds ont pris possession des ruelles, déambulé sur la Place fédérale et ont pu se réjouir des tresses d'oignons artistiquement présentées.

Des tonnes d'oignons, d'ail, de carottes, de poireaux et de salsifis sont proposés tout au long de la célébration.

En novembre 1847, les canons tonnaient là où fleurissent, aujourd’hui, des jardins ouvriers. L’histoire d’un champ de bataille presque oublié près de Fribourg.

Entre les limites de la ville de Fribourg et la commune de Villars-sur-Glâne, en face de l’hôpital cantonal de Fribourg sur le «Plateau de Bertigny», se trouve un vaste ensemble de jardins ouvriers. Des potagers familiaux bien entretenus, des parterres de fleurs et de légumes et des cabanons aux toits rouges sont alignés par parcelles clairement définies. Ils incarnent la culture des jardins urbains que l’on rencontre dans toute la Suisse.