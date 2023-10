Le corps sans vie d'un homme retrouvé sur un parking à Roche

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

«Je n'irai pas à la RTS, qui sert la gauche woke»: voici le doyen du National

Charles Poncet, ténor du barreau genevois, a été élu au Conseil national à l'âge de 76 ans. Cet ancien libéral passé à l'UDC assure qu'il ne parlera pas à la RTS durant l'entièreté de son mandat. Celui qui est du genre à «mettre le feu» va-t-il se lâcher sur les bancs du Parlement? Portrait.

En septembre, l'UDC vaudois Jean-Pierre Grin quittait les rangs de l'Assemblée fédérale au vénérable âge de 76 ans. Si on pouvait penser que l'agriculteur et ses quatre mandats s'en allaient pour faire la place à des jeunes membres du parti, il n'en est rien: le nouveau doyen est Charles Poncet, 76 ans et UDC également, avocat genevois bien connu dans la Cité de Calvin pour son franc-parler et son style très rentre-dedans.