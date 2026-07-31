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Ils disparaissent en paddle après une tempête sur un lac suisse

Ils disparaissent en paddle dans une tempête sur le lac de Walenstadt (image d&#039;archives)
Un groupe de paddlers a été surpris par des rafales de vents sur le lac de Walenstadt (image d'archives)Image: Keystone

Ils disparaissent en paddle après une tempête sur un lac suisse

Cinq personnes ont été surprises par de fortes rafales de vent jeudi soir sur lac de Walenstadt. Deux d'entre elles manquent toujours à l'appel.
31.07.2026, 13:4231.07.2026, 13:42

Deux personnes sont portées disparues depuis jeudi soir après avoir été surprises par une tempête en faisant du paddle sur le lac de Walenstadt. Elles faisaient partie d'un groupe de cinq personnes dont les trois autres membres ont pu rejoindre le rivage.

Parti du site de location de paddle de la plage de Gäsi (GL), le groupe voguait au milieu du lac, entre Mühlehorn (GL) et Weesen (SG). Ses membres ont été soudain mis en difficulté par de fortes rafales de vent, peu avant 19h00.

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Deux d'entre eux ont pu rejoindre le rivage à la nage. Un troisième y a été ramené par des sauveteurs, indique la police glaronnaise.

Les forces d'intervention se sont ensuite lancées à la recherche des deux personnes manquantes, sans arriver à les retrouver. Les recherches se sont poursuivies vendredi. (jzs/ats)

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