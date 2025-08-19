en partie ensoleillé24°
Grindelwald: il saute en wingsuit d'un hélicoptère et décède

A base jumper with a wingsuit leaping off a platform to the valley, below Muerren, in the Lauterbrunner region of the Bernese Oberland, Switzerland, on December 17, 2024. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un homme fait un saut en wingsuit, à Lauterbrunnen (BE) (image d'illustration).Keystone

Il saute en wingsuit d'un hélicoptère et trouve la mort dans les alpes

Un citoyen américain adepte de wingsuit est décédé lundi dans le canton de Berne, à Grindelwald. Après avoir sauté depuis un hélicoptère, il a percuté des arbres et a chuté mortellement.
19.08.2025, 19:1619.08.2025, 19:16
Un amateur de wingsuit a trouvé la mort lundi au pied de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. L'homme, un ressortissant américain de 58 ans, avait sauté d'un hélicoptère avec trois autres personnes près du sommet de l'Eiger, sur le territoire de la commune de Grindelwald.

L'adepte de ce sport extrême a d'abord volé avec sa combinaison de wingsuit avant de heurter des arbres et de s'écraser au sol.

Il est décédé sur les lieux de sa chute, indique mardi la police cantonale bernoise. L'enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération.

(sda/ats)

