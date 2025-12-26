assez ensoleillé
Voici combien de personnes Nez Rouge a ramenées à Noël

Ein Fahrer auf der linken Seite und eine Fahrerin der Organisation Nez Rouge programmieren das Ziel im Navigationssystem des Autos, um die ersten Kunden abzuholen, fotografiert am Freitag, 6. Dezember ...
Nez Rouge est un organisme sans but lucratif, porté par des milliers de bénévoles.Keystone

Des milliers de bénévoles ont œuvré ces 24 et 25 décembre pour ramener des particuliers à bon port. Pour la nuit du Nouvel an, l'organisation annonce des temps d'attente importants.
26.12.2025, 13:0726.12.2025, 13:07

Le service de transport à domicile Nez Rouge a ramené 9134 personnes chez elles en toute sécurité à Noël. 766 bénévoles ont effectué plus de 5000 trajets les 24 et 25 décembre, a annoncé Nez Rouge vendredi. L'opération se poursuit durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nez Rouge est un organisme sans but lucratif, porté par des milliers de bénévoles. Le service est gratuit, mais non garanti, puisqu'il est soumis aux conditions climatiques, à l’affluence, au nombre de bénévoles et de véhicules disponibles, rappellent les organisateurs.

On a passé Nouvel An avec un renne et il avait un garde du corps

La nuit de la Saint-Sylvestre est extrêmement chargée pour les équipes de Nez Rouge, il faut donc compter avec des temps d’attente importants. Il est prudent de prévoir une alternative. (jzs/ats)

