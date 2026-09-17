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Grächen: une voiture dévale un talus – un mort

Un Suisse de 29 ans meurt après avoir dévalé un talus en Valais

Un automobiliste a succombé à ses blessures une semaine après une sortie de route à Grächen. Les causes de l’accident restent inconnues.
17.09.2026, 16:3617.09.2026, 16:36

Un Suisse de 29 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu il y a sept jours à Grächen (VS). Il a succombé à ses graves blessures mercredi à l'hôpital de Sion, a indiqué jeudi la police cantonale. Seul impliqué, son véhicule avait dévalé un talus.

L'accident s'est produit le mercredi 9 septembre dernier peu après 10h sur une route forestière située sur les hauteurs de Grächen, au lieu-dit «Chleini Furgge», explique la police valaisanne dans son communiqué. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le véhicule a quitté la chaussée avant de dévaler un talus pour finalement s'immobiliser plusieurs mètres en contrebas de la route.

Grächen: une voiture dévale un talus – un mort
Grächen: une voiture dévale un talus, un mort (image d'illustration).Image: Police valaisanne

Grièvement blessé, le conducteur a été rapidement pris en charge sur les lieux de l'accident par les secours. Héliporté à l'hôpital de Sion, il y est décédé mercredi soir. Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête, ajoute encore le communiqué. (jah/ats)

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