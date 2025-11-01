Image: Shutterstock

Il a agressé 50 enfants en un an à Berne

Un employé d’une garderie à Berne a été arrêté au printemps 2024: il est accusé de 50 agressions sur au moins 15 enfants, révèle la presse alémanique.

Plus de «Suisse»

Le ministère public a déposé un acte d’accusation à la fin du mois de juillet.

Le procès de première instance aura lieu en avril prochain à Berne, a indiqué le Ministère public du canton de Berne samedi à Keystone-ATS, revenant sur une information publiée par le Bund et la Berner Zeitung.

Soupçonné d’autres agressions

Les agressions ont eu lieu dans la garderie de la région bernoise où l’homme a travaillé pendant environ un an. Il est également soupçonné d’autres agressions dans une crèche située dans un autre canton.

Selon le ministère public, l’homme est actuellement en détention. Aucune autre information n’a été communiquée pour le moment.

(sda/ats)