Il a agressé 50 enfants en un an à Berne

Faits divers

Il a agressé 50 enfants en un an dans une crèche à Berne

Un employé d’une garderie à Berne a été arrêté au printemps 2024: il est accusé de 50 agressions sur au moins 15 enfants, révèle la presse alémanique.
01.11.2025, 11:2601.11.2025, 11:26

Le ministère public a déposé un acte d’accusation à la fin du mois de juillet.

Le procès de première instance aura lieu en avril prochain à Berne, a indiqué le Ministère public du canton de Berne samedi à Keystone-ATS, revenant sur une information publiée par le Bund et la Berner Zeitung.

Soupçonné d’autres agressions

Les agressions ont eu lieu dans la garderie de la région bernoise où l’homme a travaillé pendant environ un an. Il est également soupçonné d’autres agressions dans une crèche située dans un autre canton.

«Ils se menaçaient avec des couteaux»: ces Lausannois sont à bout

Selon le ministère public, l’homme est actuellement en détention. Aucune autre information n’a été communiquée pour le moment.

