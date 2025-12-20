Séverine Chavrier, en 2022. Image: KEYSTONE

Séverine Chavrier ne sera pas reconduite dans ses fonctions

Selon le magazine «Télérama», la directrice de la Comédie de Genève ne sera pas reconduite à la fin de son mandat, qui se termine à fin juin 2027. La Fondation d'art dramatique n'a fait aucun commentaire.



Le mandat de la directrice de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier, qui se termine à fin juin 2027, ne sera pas reconduit. La Fondation d'art dramatique (FAD) a pris cette décision cette semaine, selon une information du magazine français Télérama, reprise par plusieurs médias romands.

Sollicitée par Keystone-ATS samedi, la présidente de la FAD, Lorella Bertani, n'a voulu faire aucun commentaire. «Je confirme ni infirme rien», a-t-elle dit. Selon Télérama, la FAD, dont dépend la Comédie de Genève, aurait pris la décision cette semaine. L'annonce aurait été communiquée par un mail à l'ensemble du personnel.

Toujours, selon Télérama, mais aussi la Tribune de Genève, la question du renouvellement de son mandat devait apparemment être traitée d'ici à la fin de l'année.

Egalement contactée, une porte-parole de la conseillère administrative chargée de la culture en Ville de Genève, Joëlle Bertossa, confirme les propos de l'élue sur la RTS. Mme Bertossa dit «prendre acte de la décision de l'employeur» et «attendre les conclusions des deux audits qui sont toujours en cours».

Plus de fonctions opérationnelles

La FAD a annoncé fin novembre vouloir un audit sur le climat de travail au sein de l'institution. Pendant ce temps, Séverine Chavrier reste directrice artistique, tandis que ses fonctions opérationnelles sont reprises ad interim par sa directrice adjointe. C'est donc elle qui est toujours en charge de la programmation de la prochaine saison et le suivi de ses spectacles en tournée.

Les démarches entreprises depuis le début de l'année n'ont pas permis d'apaiser «de manière durable, le climat de travail général du théâtre», regrettait la FAD. En octobre, la RTS et d'autres médias à sa suite avaient révélé les tensions au sein de la Comédie et la mise en cause de Séverine Chavrier par des collaborateurs. Un audit de gouvernance de la Cour des comptes a également été demandé par la Ville de Genève. (ats)