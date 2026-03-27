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Genève: un détenu s'est échappé de la prison de La Brenaz

La prison genevoise de la Brenaz offre d
L'entrée de la prison genevoise de La Brenaz, à Puplinge (GE).Keystone

Un détenu s'est échappé de de cette prison romande

Une évasion est survenue lundi lors d'un transfert entre la prison de La Brenaz, à Puplinge (GE), et les Hôpitaux de Genève. L'homme est toujours en fuite.
27.03.2026, 10:5027.03.2026, 11:20

Un détenu de la prison de la Brenaz, établissement situé à Puplinge (GE), s'est évadé lundi. L'évasion a eu lieu au cours d'un transfert en ambulance entre la prison et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), selon une information de la Tribune de Genève, confirmée vendredi par le Département des institutions et du numérique (DIN).

Il n'y a eu aucun blessé lors de l'événement, ajoute le DIN. Une enquête menée par l'Inspection générale des services est en cours afin d'éclaircir les circonstances de cette évasion.

Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura

L'homme était toujours en fuite jeudi. La Brenaz est un établissement fermé destiné aux personnes en exécution de peine ordinaire de courte durée. (jzs/ats)

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Un couple iranien va passer 10 ans en prison pour cette vidéo
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Claude D. ne sera pas libéré
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