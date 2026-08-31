bien ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Chaise devant la porte du Constellation: le mystère est levé

On sait qui a mis une chaise devant la porte de secours du Constellation (image d&#039;archives)
L'enquête sur le drame du Constellation enregistre des avancées notables (image d'archives).Image: DR

On sait qui a placé la chaise devant la porte de secours du Constellation

De nouveaux éléments émergent dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. La personne qui a obstrué une issue de secours avant le drame a notamment été identifiée.
31.08.2026, 14:5331.08.2026, 14:53

Près de huit mois après la tragédie du Nouvel An, à Crans-Montana, l'enquête enregistre des avancées notables. Le mystère de la chaise placée devant une porte de secours située au sous-sol du Constellation vient notamment d'être résolu, révèle Le Matin Dimanche.

Selon le journal dominical, c'est un nettoyeur remplaçant qui avait placé l'objet devant cette issue que personne n'a utilisée le soir de l'incendie. Une image de vidéosurveillance datant du 30 décembre 2025 le montre en effet déplacer le meuble.

Le patron du Constellation est détenu pour des violences envers sa femme
Le patron du Constellation est détenu pour des violences envers sa femme

Interrogé à ce sujet par les enquêteurs, le chargé des nettoyages du Constellation confirme. La personne en question est l'un de ses amis qui le remplaçait en cas d'indisponibilité. Ce qui était le cas les 30 et 31 décembre derniers.

Il reste à déterminer pourquoi l'objet était placé là durant la nuit du drame, relève l'hebdomadaire. Le témoin assure ainsi n'avoir jusque-là jamais vu de chaise posée à cet endroit.

Une audition très attendue ce lundi

Alors que la liste des prévenus s'est allongée vendredi avec l'inculpation d'une ex-élue, les interrogatoires se poursuivent à Sion. Le Matin Dimanche indique d'ailleurs que l'audition très attendue d'une ancienne employée du Constellation y est prévue ce lundi.

Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, son témoignage pourrait s’avérer précieux pour déterminer si les Moretti, gérants du Constellation, étaient conscients des risques d’embrasement du bar. Elle aurait travaillé pour le couple pendant près de deux ans avant d'être licenciée lors d'un conflit sur fond de salaires impayés et de ponctions dans les caisses.

Une ex-élue inculpée dans le drame du Constellation
Une ex-élue inculpée dans le drame du Constellation

Selon le journal, il s'agirait de la personne qui a transmis à la police un échange WhatsApp où Jessica Moretti alerterait son équipe sur «les scintillants» pour ne pas qu'ils ne «crament la mousse au plafond». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les munitions retrouvées à Aarau sont «particulièrement rares en Suisse»
Après la fusillade mortelle d’Aarau, le calibre des douilles retrouvées intrigue: elles correspondent à certains types de Kalachnikov. L'utilisation d'un «Fass 90» de l'armée suisse semble exclue. On fait le point avec un expert.
«On pense toujours que ça n'arrive qu'ailleurs», dit une habitante d'Aarau, choquée. Et pourtant, l'impensable a eu lieu: la petite capitale cantonale, 23 000 habitants environ, a été le théâtre d'une fusillade mortelle durant une rave party. Bilan: une jeune femme tuée par balles et plusieurs personnes blessées.
L’article