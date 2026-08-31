L'enquête sur le drame du Constellation enregistre des avancées notables (image d'archives). Image: DR

On sait qui a placé la chaise devant la porte de secours du Constellation

De nouveaux éléments émergent dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. La personne qui a obstrué une issue de secours avant le drame a notamment été identifiée.

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Près de huit mois après la tragédie du Nouvel An, à Crans-Montana, l'enquête enregistre des avancées notables. Le mystère de la chaise placée devant une porte de secours située au sous-sol du Constellation vient notamment d'être résolu, révèle Le Matin Dimanche.

Selon le journal dominical, c'est un nettoyeur remplaçant qui avait placé l'objet devant cette issue que personne n'a utilisée le soir de l'incendie. Une image de vidéosurveillance datant du 30 décembre 2025 le montre en effet déplacer le meuble.

Interrogé à ce sujet par les enquêteurs, le chargé des nettoyages du Constellation confirme. La personne en question est l'un de ses amis qui le remplaçait en cas d'indisponibilité. Ce qui était le cas les 30 et 31 décembre derniers.

Il reste à déterminer pourquoi l'objet était placé là durant la nuit du drame, relève l'hebdomadaire. Le témoin assure ainsi n'avoir jusque-là jamais vu de chaise posée à cet endroit.

Une audition très attendue ce lundi

Alors que la liste des prévenus s'est allongée vendredi avec l'inculpation d'une ex-élue, les interrogatoires se poursuivent à Sion. Le Matin Dimanche indique d'ailleurs que l'audition très attendue d'une ancienne employée du Constellation y est prévue ce lundi.

Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, son témoignage pourrait s’avérer précieux pour déterminer si les Moretti, gérants du Constellation, étaient conscients des risques d’embrasement du bar. Elle aurait travaillé pour le couple pendant près de deux ans avant d'être licenciée lors d'un conflit sur fond de salaires impayés et de ponctions dans les caisses.

Selon le journal, il s'agirait de la personne qui a transmis à la police un échange WhatsApp où Jessica Moretti alerterait son équipe sur «les scintillants» pour ne pas qu'ils ne «crament la mousse au plafond». (jzs)