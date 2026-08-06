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Une cycliste finit coincée sous un camion à Genève

Une cycliste finit coincée sous un camion à Genève

Un accident entre un vélo et un camion est survenu ce jeudi au bout du lac. Une femme a été grièvement blessée.
06.08.2026, 13:2006.08.2026, 13:20
Accident sur l&#039;avenue du Mail, à Genève
L'accident s'est produit sur l'avenue du Mail, à Plainpalais.Image: Google street view

Une cycliste a été grièvement blessée jeudi matin après avoir été renversée par un camion sur l'avenue du Mail à Plainpalais à Genève. Le choc a eu lieu quand le poids lourd a changé de voie de présélection. La cycliste se trouvait apparemment dans l'angle mort du camion.

Révélé par Radio Lac, l'accident s'est produit à 08h50 à la hauteur du numéro 26 de l'avenue du Mail, en direction de la plaine de Plainpalais. Selon porte-parole de la police genevoise, qui a confirmé l'information, le pronostic vital de la blessée n'est toutefois pas engagé.

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La victime, née en 1994, a été coincée sous le camion. Les secours sont rapidement intervenus pour la dégager et l'emmener à l'hôpital. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cet accident.

D'importantes perturbations de la circulation ont été constatées dans tout le secteur. (jzs/ats)

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