Un homme meurt au Titlis après une chute dans une crevasse

Un homme est décédé lundi dans le canton d'Obwald, après avoir chuté dans une crevasse. Il habitait dans la région.

Un Néerlandais de 57 ans est décédé lundi au Titlis après être tombé dans une crevasse.

La police obwaldienne l'a retrouvé mardi peu avant midi, indique-t-elle dans un communiqué.

Les forces de secours avaient démarré les recherches lundi et jusque tard dans la nuit, sans succès. L'homme décédé habitait dans la région.

(ats/acu)