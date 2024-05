Un homme nu accusé d'avoir tué une joggeuse dans un parc zurichois

Les circonstances de l'acte, ainsi que d'autres questions, notamment si le suspect et la victime se connaissaient et l'identification de la victime, font l'objet d'une enquête. (jah)

Comment les ex-managers de Credit Suisse renient leur passé

Décrocher un poste chez Credit Suisse avait autrefois valeur de distinction. Aujourd'hui, les anciens mandataires de la grande banque préfèrent passer sous silence tout lien avec l'institution disparue.

La situation est plutôt cocasse: un an tout pile après la débâcle de Credit Suisse, l'Université de Zurich décerne le titre de doctoresse honoris causa à Iris Bohnet, spécialisée en économie comportementale, professeure à Harvard et membre de longue date du conseil d'administration de l'ancienne banque helvétique. L'accent a été mis en particulier sur son «engagement pour la promotion des femmes dans le domaine académique et dans les postes de direction» et sur un livre qu'elle a écrit, paru en 2016.