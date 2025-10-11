On sait (peut-être) qui a tagué l'église de Neuchâtel cet été

Deux personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête menée à la suite des dommages à la propriété commis au début du mois d’août en Ville de Neuchâtel. Des tags avaient notamment été inscrits sur la façade de la Collégiale.

Deux personnes âgées entre 20 et 30 ans de nationalité suisse et française ont été interpellées jeudi par la police neuchâteloise dans un collectif autogéré à Pontareuse, sur la commune de Boudry. Elles n’ont pas souhaité s’exprimer lors des auditions, ont indiqué vendredi la police neuchâteloise et le Ministère public.

Personnes relâchées

Ces deux personnes ont ensuite été relâchées. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits. Cette opération menée sur mandat du Ministère public s’inscrivait dans le cadre de l’enquête relative à plusieurs dommages à la propriété survenus entre le 31 juillet et le 3 août en Ville de Neuchâtel.

La Collégiale et le Musée d'ethnographie avaient notamment subi des déprédations. Des tags hostiles à l'Eglise, anticapitalistes ou en faveur de l'Intifada avaient été inscrits. Ces actes de vandalisme n'ont pas été revendiqués. (sda/ats)