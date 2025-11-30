ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Voici la seule ville qui a accepté l’initiative pour l’avenir

Voici la seule ville qui a accepté l’initiative pour l’avenir

Seule la ville de Berne a accepté l’initiative des Jeunes socialistes, la plupart des autres communes l’ayant rejetée.
30.11.2025, 16:1330.11.2025, 16:13

La ville de Berne a accepté dimanche l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» par 50,75% des voix. La Scheulte (BE), qui compte 18 votants, est la seule autre commune à aussi avoir approuvé le texte (55,6% de oui).

Ces communes étaient extrêmes avec la taxe sur l'héritage

En ville de Zurich, les arrondissements («Kreise») 3, 4 et 5 ont aussi validé l'initiative.

Aux Enfers (JU), le refus est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS). (tib/ats)

Plus d'articles sur l'armée suisse
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
4
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
1
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
de Benjamin Rosch
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
3
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
de Daniel Schurter
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
2
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Genève dit «oui» à la Villa de Zep et son parc
Genève aura un nouveau parc dans une zone particulièrement densifiée. La Campagne Masset pourra ouvrir ses portes aux riverains de ce quartier populaire et à l'entier de la population genevoise.
La propriété du bédéaste Zep va être transformée en parc public par la Ville de Genève. Le crédit d'achat de 22 millions de francs, attaqué par voie référendaire, est en passe d'être accepté dimanche par 51,81% des voix, selon les premiers résultats.
L’article