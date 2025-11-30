Voici la seule ville qui a accepté l’initiative pour l’avenir
Seule la ville de Berne a accepté l’initiative des Jeunes socialistes, la plupart des autres communes l’ayant rejetée.
La ville de Berne a accepté dimanche l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Pour l'avenir» par 50,75% des voix. La Scheulte (BE), qui compte 18 votants, est la seule autre commune à aussi avoir approuvé le texte (55,6% de oui).
En ville de Zurich, les arrondissements («Kreise») 3, 4 et 5 ont aussi validé l'initiative.
Aux Enfers (JU), le refus est tout juste de 50%. A l'inverse, le taux de refus est de 100% dans les communes d'Elay (BE), Berken (BE), Riemenstalden (SZ), Zwischbergen (VS) et Bister (VS). (tib/ats)
