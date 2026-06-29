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Fuite dans une filiale Swatch: un quartier romand confiné

Siège social EM Microelectronic à Marin (NE)
Le siège de EM Microelectronic, à Marin (NE)Image: Wikimedia Commons/Sbarbu77

Fuite dans une filiale Swatch: un quartier romand confiné

Une fuite d'acide chlorhydrique a perturbé dimanche la production chez EM Microelectronics, à Marin (NE). Le quartier a dû être bouclé.
29.06.2026, 11:0929.06.2026, 11:09

Le groupe Swatch reconnaît une production perturbée chez sa filiale EM Microelectronics, victime dimanche d'une fuite d'acide chlorhydrique. L'incident avait mené au confinement pendant deux heures d'un quartier de Marin.

Interrogé par l'agence AWP, un porte-parole a assuré qu'à aucun moment les collaborateurs ou les riverains n'ont connu le moindre danger, les dispositifs d'alarme ayant pleinement joué leur rôle.

Il a réglé le problème de la Royal Pop

L'incident étant resté confiné à l'intérieur du bâtiment, ni la population ni l'environnement n'ont été mis en danger, avait déjà indiqué la police neuchâteloise dimanche.

Le représentant de l'horloger biennois indique que l'opération de vidange de l'installation est achevée. Place désormais à une inspection minutieuse de la zone concernée. (jzs/ats)

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