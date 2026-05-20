Une technique très maligne, mais définitivement pas à la portée de tout le monde: un horloger a modifié la Royal Pop de Swatch et Audemars Piguet, lesquels avaient justement choisi un format pendentif et sans bracelet. image: @nomods.co

Il a réglé le problème de la Royal Pop

Un passionné d'horlogerie norvégien a trouvé la parade à la frustration des fans et des internautes face à la Royal Pop, fruit de la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, qui regrettaient que la montre ne soit pas pourvue d'un bracelet.

Plus de «Divertissement»

La folie autour de la collaboration Swatch x Audemars Piguet continue. Pendant que certains dégainent encore les poings et les crocs dans les files d'attente des boutiques du monde entier pour se procurer la «Royal Pop», la montre de poche colorée inspirée de la mythique Royal Oak, d'autres se voyaient bien inspirés par cette collaboration surprise.

C'est le cas d'un fabricant de montres norvégien, qui a décidé de pallier la colère des détracteurs du format montre de poche imaginé par les deux horlogers suisses, en détournant sans gêne leur modèle originel.

Dans plusieurs vidéos publiées sur Instagram, le fondateur de Nomods, une micro-marque et un atelier de customisation situé près d'Oslo, a dévoilé un bracelet spécialement conçu pour transformer la montre portable en véritable montre-bracelet. Et c'est aussi joli qu'ingénieux.

Regardez plutôt... Vidéo: watson

Autant dire que cette customisation n'est pas à la portée du premier venu. D'autant que Mathias, le passionné d'horlogerie à l'origine de Nomodos, est un fan d’entre les fans d'Audemars Piguet.

Comme il l'a indiqué lui-même sur son site internet, son amour pour la manufacture de La Vallée-de-Joux l'a mené à créer son premier boîtier de montre original, un modèle de 37 mm inspiré de la Royal Oak. Si ce n'est pas un bel hommage, on ne sait pas ce que c'est.

Quoiqu'il en soit, cette adaptation suscite déjà presque autant de réactions que la montre de poche, déclinée en huit exemplaires, qui a affolé le monde. Si certains internautes saluent une «solution évidente» et un «coup de génie», d'autres s'excitent déjà dans la section commentaire sur le prix de cette création.

Une chose est sûre: la frénésie provoquée par la Royal Pop n'est pas tout à fait prête de se terminer.



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