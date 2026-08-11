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Les images du violent incendie à Schaffhouse

Quatre pompiers blessés après un important incendie lundi soir dans la ville alémanique. Deux détonations ont notamment été entendues.

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Un violent incendie a détruit lundi soir une grange située près de la gare de marchandises de Schaffhouse. Deux détonations se sont produites. Quatre pompiers blessés ont dû être hospitalisés, a indiqué une porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

Dans un premier temps, la police avait fait état de trois personnes blessées et transportées à l’hôpital. L’incendie avait été signalé peu avant 20h00 à la Fulachstrasse.

Une grange a été en proie aux flammes à Schaffhouse. Image: DR

À l’arrivée des secours, le bâtiment était déjà entièrement embrasé. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu et ont en grande partie empêché les flammes de se propager aux bâtiments directement voisins, dont certains ont néanmoins été endommagés.

L’origine des deux détonations doit encore être déterminée, tout comme la cause de l’incendie. La police n’a fourni aucune estimation du montant des dégâts. Elle a ouvert une enquête. L’intervention a par ailleurs provoqué des perturbations de la circulation. (jzs/ats)