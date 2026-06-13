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Féminisme

Voici les meilleures punchlines de la Grève féministe

Women take part to a demonstration as part of a day of women&#039;s strike action ahead of the upcoming Evian G7 summit, in Lausanne, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bo ...
Les femmes ont défilé partout en Suisse samedi.Keystone

«Mon corps, ta gueule»: On a les meilleures punchlines de la Grève féministe

L'agence Keystone-ATS a fait un florilège de slogans captés dans les rues de Suisse. Voici nos préférés.
13.06.2026, 18:3513.06.2026, 18:48

Les rassemblements féministes sont aussi l’occasion de scander et de mettre des mots sur des réalités dénoncées. Florilèges de pancartes et slogans vus et entendus samedi lors du cortège de la grève à Lausanne.

«On ne naît pas femme, on en meurt»

Celui qui résume tout:

«Ras le viol»
«Nous sommes le cri de celles qui n'ont plus de voix»
«Fâché-x-e-s mais pas facho»
Women take part to a demonstration as part of a day of women&#039;s strike action ahead of the upcoming Evian G7 summit, in Lausanne, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bo ...
La foule s'est rassemblée samedi à Lausanne.Keystone
«Derrière chaque grande femme il y a elle-même»
«Si c'est pas oui, c'est non»

Au sujet de la Grève 👇🏼

Grève des femmes: cette Romande va utiliser la «broderie comme arme»
«Marre d'être ici chaque année»
«Je ne suis pas fragile, mes droits le sont»
«Plus écoutées mortes que vivantes»

Un autre message très clair.

«Mon corps, ta gueule»
Voici pourquoi «la menace de la grève» gagne du terrain en Suisse
«Dans 14 féminicides, c'est Noël»
«Ne me libère pas, je m'en charge»
«Sauvons les manchots, pas les machos»
«Le féminisme est une théorie extrême qui considère les femmes comme des êtres humains»
«Le patriarcat c'est comme la raclette sans fromage: ça n'a aucun sens»
A couple is kissing in front of a demonstration as part of a day of women&#039;s strike action ahead of the upcoming Evian G7 summit, in Lausanne, Switzerland, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/Jean- ...
Faites la grève, pas la guerre.Keystone
«Mascu hors de notre vue»
«Moins de Césars, plus de Cléopatres»
«Elle se branche où la prise de conscience?»
Le Valais refuse de demander la reconnaissance du féminicide
«Hystérique: femme avec une opinion»

Et pour conclure:

«On veut l'égalité, c'est pas si compliqué»

(joe/ats)

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