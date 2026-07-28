Les recettes présentées dépassent les attentes des analystes. Keystone

Logitech enregistre une forte croissance au 1er trimestre

Le fabricant d'accessoires informatiques Logitech a enregistré une forte croissance dans tous ses segments d'activité au cours du premier trimestre de son exercice décalé 2026/27, clos fin juin. Le remboursement de droits de douane a contribué de manière significative aux résultats.

Plus de «Suisse»

Au premier trimestre de l'exercice 2026/27, le chiffre d'affaires de Logitech a progressé de 7% par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 1,23 milliard de dollars, a annoncé l'entreprise de Lausanne mardi soir après la clôture de la Bourse. A taux de change constants, cela représente une hausse de 5%.

Les recettes présentées dépassent les attentes des analystes contactés par AWP. Ces derniers tablaient sur des ventes de 1,20 milliard de dollars.

Le résultat d'exploitation (Ebit), calculé selon la norme comptable GAAP, s'est inscrit à 259 millions, en hausse de 60% sur un an. L'Ebit non-GAAP a atteint 290 millions, en progression de 44%. Ces montants comprennent également 61 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

La marge brute non-GAAP s'est établie à 49,8%, en hausse de 770 points de base. Au final, Logitech a réalisé un bénéfice net (non-GAAP) de 269 millions de dollars, en hausse de près de 43% par rapport à l'année précédente. Là encore, le chiffre dépasse les prévisions des analystes du consensus AWP, qui l'estimaient à 195 millions.

Par ailleurs, la société vaudoise a restitué 114 millions à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions.



Perspectives positives

Pour le deuxième trimestre de l'exercice en cours, la direction prévoit un chiffre d'affaires entre 1,18 et 1,22 milliard de dollars, pour une croissance comprise entre 0 et 3%. Le résultat d'exploitation non-GAAP est attendu entre 185 et 210 millions.

Logitech ne publie pas de prévisions formelles pour l'ensemble de l'exercice 2026-27. La société lausannoise estime toutefois que la bonne dynamique de la demande observée au premier trimestre devrait se poursuivre pendant le reste de l'année.

En matière de rentabilité, le groupe continue de viser, pour l'ensemble de l'exercice, une marge opérationnelle non-GAAP comprise entre 15 et 18%.



Incident chez un fournisseur

Toutefois, un incident est survenu fin juin chez l'un des fournisseurs de semi-conducteurs de Logitech, entraînant la fermeture temporaire de l'usine concernée. Les prévisions financières pour le deuxième trimestre anticipent donc un impact négatif d'environ 20 millions de dollars.

Pour le troisième trimestre, l'impact négatif de cet arrêt de la production pourrait représenter jusqu'à 200 millions de dollars de chiffre d'affaires net. (sda/awp/ats)