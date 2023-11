20 ans de prison pour avoir tué sa compagne à Lucerne

Un homme de 36 ans écope de la peine à perpétuité. En 2021, il a assassiné sa partenaire, «sans pitié», en lui infligeant 65 coups de couteau.

Keystone

La justice lucernoise a condamné, jeudi, un homme à 20 ans de prison pour avoir tué sa partenaire en 2021 par 65 coups de couteau. Elle l'a reconnu coupable d'assassinat.

Le tribunal a condamné un acte assassin «sans pitié». Le prévenu âgé de 36 ans a agi avec une «immense» violence, a souligné la juge. Il a infligé les coups de couteau mortels dans trois pièces différentes de l'appartement du couple. Lors du jugement, la présidente de la Cour criminelle de Lucerne a déclaré:

«Il n'y a aucun pardon pour un féminicide aussi brutal»

La Cour a suivi ainsi largement le réquisitoire de la procureure qui demandait une peine à perpétuité. Cette sanction correspond factuellement à la peine maximale de 20 ans, pour autant que l'accusé ne constitue plus un danger pour la société après l'avoir purgée.

Selon le tribunal, l'accusé a assassiné sa partenaire, car celle-ci s'apprêtait à se rendre, le jour même, au Honduras chez ses parents, contre son avis.

L’histoire s’éclaircit

La défense avait demandé l'acquittement, estimant que l'accusé avait agi par légitime défense et par «perte traumatique de contrôle». Selon l'avocat, la femme avait attaqué le prévenu avec le couteau incriminé, une version des faits écartée par le ministère public et par la Cour sur la base de l'autopsie et de l'absence de blessures de l'accusé.

Le tribunal a aussi écarté la demande de la défense de ne pas tenir compte des interrogatoires effectués en 2021 en raison du long Covid dont souffrait le prévenu. Selon les juges, le principal intéressé n'était alors pas fortement diminué. Il s'était rendu 22 fois au Tessin, faisait du sport et suivait une formation continue en ligne, alors qu'il était en arrêt maladie. L'homme n'avait fait état de trous de mémoire que lors d'interrogatoires plus tardifs.

Le trentenaire devra verser aux trois enfants mineurs de la victime une réparation pour tort moral de 70 000 francs par enfant, ainsi que 10 857 francs d'indemnités. Il devra aussi suivre une psychothérapie ambulatoire en prison. (lal/ats)