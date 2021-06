Les femmes gagnent toujours moins d'argent que les hommes en Suisse

Les employés d'Amazon disent non à la formation d'un syndicat

Une majorité des employés d'Amazon en Alabama se sont prononcés contre la formation d'un syndicat. Une victoire pour le géant du commerce en ligne.

Les syndicalistes ont perdu face à Amazon vendredi. Et pour cause, les travailleurs de son entrepôt géant en Alabama ont voté contre la formation d'un syndicat. 1608 votes «non» contre seulement 696 «oui». Des centaines de voix restaient à compter, mais ne suffisent pas pour combler la marge de victoire d'Amazon, souligne le New York Times.

Un peu plus de 5800 employés étaient appelés à se prononcer, et 3215 bulletins ont été reçus.

Une défaite pour les démocrates qui intervient alors que le …