Ce qu'a prévu la Suisse pour célébrer la journée de la femme



La Journée internationale des droits des femmes a lieu ce lundi. A cette occasion, plein actions ont lieu à travers le pays, afin de mettre en lumière différentes revendications. Tour d'horizon, de Lausanne à Zurich:

Lausanne et le canton de Vaud

Le Musée historique de Lausanne accueille une nouvelle exposition intitulée «Quoi de neuf pussyhat?». Cinquante ans après l'instauration du suffrage féminin en Suisse et malgré des avancées réelles, l'exposition se veut une réflexion autour de la construction des rôles et des identités de chacun.

L'installation d'un stand féministe et une flash-mob sur la Place du 14-Juin à Lausanne

sur la Place du 14-Juin à Lausanne L'EPFL organise en ligne une série de rencontres avec des personnalités féminines «inspirantes»

Genève

A Genève, entre le pont de la Machine et l'Ile Rousseau, la ville exposera six thématiques autour des revendications féministes: l'AVS, les femmes migrantes, les violences sexuelles et sexistes, la culture, l'éco-féminisme et les luttes féministes internationales.

En Suisse alémanique

Le Musée d'Histoire de Berne met en avant des politiciennes ayant oeuvré sous la Coupole fédérale, dont la première conseillère fédérale Elisabeth Kopp ou l'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss.

Elisabeth Kopp ou l'ancienne présidente de la Confédération Ruth Dreifuss. Le Musée d'Histoire de Lucerne donne la parole aux pionnières du canton.

Le Musée national à Zurich présente 200 ans de luttes pour les droits des femmes en Suisse.

Des femmes au sommet

L'initiative la plus originale vient de Suisse Tourisme: «100% Women» invite les femmes alpinistes à gravir, entre aujourd'hui et le 8 septembre prochain, les 48 sommets suisses de plus de 4000 mètres, au sein de cordées exclusivement féminines.

