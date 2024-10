Les Suissesses jouissent d'une espérance de vie élevée. Image: KEYSTONE

Les femmes sont en meilleure santé en Chine qu'en Suisse, selon une étude

La santé des femmes n'est pas la même dans tous les pays du monde. Voici ceux où elles se portent mieux.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Un rapport du Conseil fédéral diffusé en mai dernier le prouve: en Suisse, les femmes sont désavantagées dans la recherche médicale, la prévention et les soins. dans ce domaine.

«Alors que la Suisse dispose d’un système de santé de très haute qualité des inégalités spécifiques au sexe et au genre existent, et la perspective masculine tend à dominer dans ce domaine»

Cette situation n'est pas propre à la Suisse, mais existe dans le monde entier, comme les montrent les recherches de «Compare the Market Australia». Le spécialiste des assurances maladie a étudié la situation de la santé des femmes dans 167 pays du monde, qui ont été classés sur la base de plusieurs critères. Selon cette étude, quatre pays asiatiques occupent les premières places. La Corée du Sud, Singapour, le Japon et la Chine.

La Corée du Sud obtient 8,5 points sur 10. Les femmes de la péninsule ont notamment la plus faible probabilité de décès prématuré dû à des maladies non transmissibles et sont les moins obèses. L'espérance de vie y est la deuxième plus élevée.

La Suisse arrive en 12e position, juste devant l'Autriche. Seuls cinq pays ont une probabilité plus faible de décès prématuré dû à des maladies non transmissibles, les femmes ne vivent plus longtemps que dans six pays et seuls quatre d'entre eux dépassent les Suissesses en matière de santé mentale.

En revanche, en ce qui concerne les cancers, notre pays se classe à la 27e place. En effet, les Suissesses font partie de celles qui sont plutôt souvent touchées, avec 57,2% - ce qui est toutefois lié à la longue durée de vie.