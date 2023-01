Le Festival des Lumières à Morat tire la prise de sa 7e édition Les remparts illuminés dans la nuit: ambiance garantie. Image: sda

Après des températures glaciales, le Festival des Lumières de Morat (FR) s'est terminé dimanche. Le bilan est moins bon que celui des éditions passées. Retour en images.

Le Festival des Lumières de Morat a vu sa fréquentation diminuer pour sa septième édition en raison d'un temps peu favorable. La manifestation, qui s'est achevée dimanche soir, a attiré 51 000 personnes 12 jours durant, contre un peu plus de 60 000 l'an passé.

L'événement a souffert d'une météorologie difficile, marquée par des températures parfois glaciales, ont relevé les organisateurs dimanche à l'heure de dresser le bilan. Ces dernières ont limité la venue en nombre des visiteurs pour les spectacles proposés dans la cité médiévale et au bord du lac de Morat.

Le froid a limité le nombre de spectateurs du festival. Image: sda

Le mercredi, très fréquenté par les familles, et le samedi, qui a affiché presque complet la deuxième semaine du festival, ont permis de clôturer en beauté la septième édition de cette année. L'organisation se réjouit d'avoir attiré des hôtes de toute la Suisse, en leur offrant une «expérience unique» en saison hivernale.

Un angle «doux et féerique»

Un dirigeable, des animaux marins colorés, des créatures mythiques et un fabricant de lignes fantaisiste: le Festival des Lumières de Morat version 2023 s'est montré sous un angle particulièrement «doux et féerique». Selon les organisateurs, la manifestation peut se résumer par le message «klein und fein», petit et fin.

Certaines œuvres étaient suspendues au-dessus des passants. Image: sda

Les remparts étaient illuminés pendant le festival. Image: sda

Les installations de 20 artistes de sept pays ont été proposées au public. Dans le détail, les Français de Spectaculaires ont démontré une nouvelle fois leur talent pour les «shows» de lumières, avec des comédiens bénévoles de la région. Une autre attraction a été l'œuvre triptyque marial du vidéaste moratois Adrian Scherzinger.

Les couleurs illuminaient la nuit avec une consommation réduite. Image: sda

Celle-ci a été présentée dans l'église allemande et accompagnée des chants grégoriens du Chœur du May de la Gruyère. Le spectacle a attiré plus de 9000 personnes, des spectateurs qui ont eu la «chair de poule», selon le communiqué. Sur le plan des finances, le budget de la manifestation s’est élevé à quelque 1,5 million de francs.

Adaptation à la crise énergétique

Crise énergétique oblige, la flexibilité et la capacité d'adaptation ont constitué des éléments essentiels dans la planification. En vertu des recommandations de la Confédération, les organisateurs ont réduit la consommation d'énergie de 15 à 20% par rapport à l'édition 2022, et jusqu'à 40% par rapport à l'édition pré-pandémique.

La prochaine édition du Festival des Lumières de Morat, huitième du nom, aura lieu l'an prochain du 17 au 28 janvier. Pour mémoire, le record de fréquentation remonte toujours à 2020, juste avant l'éclatement de la crise sanitaire du Covid-19, avec quelque 90 000 visiteurs. (sas/ats)