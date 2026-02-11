Ludesco proposera des dizaines d'animations et de jeux lors de sa 17e édition, qui se tiendra du 27 au 29 mars à La Chaux-de-Fonds. Keystone

Le festival le plus ludique de Suisse revient à La Chaux-de-Fonds

La 17e édition du festival Ludesco, plus grand événement suisse dédié aux jeux et expériences ludiques, se tiendra du 27 au 29 mars et proposera 55 heures d’animations, spectacles et jeux pour petits et grands.

Pendant trois jours et deux nuits, la ville de La Chaux-de-Fonds se transformera en laboratoire ludique géant, indiquent mercredi les organisateurs dans un communiqué. Ils promettent une 17e édition «foisonnante».

Jeux, expériences participatives, conférences, spectacles parfois improbables et classiques joyeusement détournés seront au programme du festival.

Lors du spectacle «Carton», par exemple, le public deviendra le moteur d'une expérience entièrement improvisée, à la frontière entre jeu, performance artistique et expérience collective. A l'image de cet événement, les organisateurs ont prévu plusieurs formats de spectacles pensés pour surprendre, modifier certaines habitudes et provoquer des rencontres.

Le célèbre jeu du «Loup-garou» sera revisité dans une version géante regroupant une centaine de protagonistes. Des initiations à des jeux classiques, comme les échecs ou le scrabble, sont aussi au programme. Le festival proposera également des événements hybrides, à la croisée de l'art, de l'histoire et du jeu.

Ludesco veut favoriser l’inclusion

Par ailleurs, Ludesco investira plusieurs institutions culturelles de La Chaux-de-Fonds, à l'image de la bibliothèque, qui sera utilisée comme terrain de cache-cache géant. Le festival débordera même des frontières de la ville, puisqu'un jeu d'enquête se déroulera dans un manoir du Locle.

Ludesco tient aussi à affirmer son engagement en faveur de l'inclusion, de l'accessibilité et du plurilinguisme, avec notamment un repas multiculturel prévu le vendredi à midi.

En partenariat avec la Fédération des ludothèques suisses et le Musée suisse du jeu, Ludesco remettra les prix des Swiss Gamer Awards. Une distinction récompensera le meilleur jeu de l'année, une autre mettra à l'honneur les jeux particulièrement adaptés aux familles, tandis qu'une troisième récompense honorera pour la première fois des jeux offrant une profondeur stratégique et une certaine complexité.

Encore à la recherche de bénévoles, la manifestation, qui se décrit comme la capitale de l’univers ludique, avait connu l'an dernier un record de fréquentation, avec 11 000 festivaliers. (tib/ats)