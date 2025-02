Tartare de miettes n'a plus de maison. Image: Tartare de miettes

Les festivaliers privés de Tartare de miettes cette année

Les organisateurs annulent l’édition 2025 du festival après la vente de la colonie du Cerneux-Godat, dans les Franches-Montagnes, lieu historique de l’événement.

Plus de «Suisse»

Le festival Tartare de miettes n’aura pas lieu en 2025. Les organisateurs annoncent la mise en pause forcée de l’événement en raison de la vente de la colonie du Cerneux-Godat, qui accueillait jusqu’ici la manifestation musicale en plein cœur des Franches-Montagnes. Le site, propriété de la commune de Haute-Sorne, est passé aux mains d’un privé, privant ainsi le festival de son lieu emblématique.

Désormais, le comité cherche un nouvel écrin à la hauteur de l’esprit de Tartare de miettes: un site proche de la nature, avec un bâtiment permettant de loger artistes et bénévoles et d’assurer la logistique de l’événement. Des contacts ont déjà été pris, mais aucune solution concrète ne s’est encore dessinée. Le comité espère le soutien des communes et des habitants de la région pour assurer un retour en 2026. Outre la recherche d’un nouveau site, l’organisation devra aussi faire face à un renouvellement majeur de son équipe.

Si l’édition 2025 est annulée, les amateurs du festival pourront tout de même retrouver son atmosphère lors d’une soirée spéciale, organisée au Café du Soleil à Saignelégier (JU) le 15 février. Au programme: le groupe fribourgeois Nonante, aux sonorités post-punk/new wave, et l’artiste expérimentale Francine Satu. Fidèle à l’esprit de Tartare de miettes, l’entrée se fera à prix libre. Une manière de maintenir la flamme en attendant des jours meilleurs pour le festival. (jah)