La Plage des Six Pompes: un retour triomphal après une année d'absence

Après une pause forcée l'an dernier, le festival de rue La Plage des Six Pompes a retrouvé son public avec éclat, accueillant jusqu'à 12 000 spectateurs par jour à La Chaux-de-Fonds.

Plus de «Suisse»

Chacun des six jours, le festival de rue de La Chaux-de-Fonds a accueilli entre 10 000 et 12 000 spectateurs. Keystone

Après une année de pause forcée due à la tempête, La Plage des Six Pompes a pris fin dimanche «avec des étoiles dans les yeux des festivaliers».

Après la pluie, le beau temps, écrivent les organisateurs du festival dimanche dans un communiqué. La Plage des Six Pompes a accueilli une cinquantaine de compagnies suisses et internationales pour plus de 200 représentations. Les retrouvailles de La Plage avec son public, émanant de La Chaux-de-Fonds, du canton de Neuchâtel, de la Suisse entière et de la France voisine, ont été magnifiques et intenses.

Malgré la réduction du périmètre du Festival au centre, le public a migré vers les scènes externes ou le quartier de l’Industrie, ce qui a permis que les espaces de jeu au centre ne soient pas trop pris d’assaut, précisent les organisateurs, satisfaits que la géographie modifiée de La Plage a bien fonctionné.

En devant se séparer de l'emblématique place du Marché, l’édition 2024 du Festival avait prévu des lieux de jeu plus éloignés du centre historique. Ces nouveaux espaces tels que Beau-Site ont tenu toutes leurs promesses et ont même dépassé toutes les attentes au niveau de la fréquentation, estiment les organisateurs.

Ces derniers reviennent sur la visite, le premier jour, de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, qui a enchanté de sa présence chaleureuse et fédératrice tant les partenaires de La Plage que son public. La ministre de l'intérieur a eu des mots plus que rassurants quant à l’avenir des arts de la rue en Suisse pour cette première présence d’un membre du Conseil fédéral à l'occasion d'une édition de La Plage, festival né en 1993 qui est devenu l'un des cinq plus importants en Europe.

Chapeau

Les artistes ont pu bénéficier de la générosité renouvelée du public, qui a continué à remplir très généreusement les chapeaux. La météo favorable a permis à presque toutes les représentations du Festival de se dérouler sans encombre. Un fonds de soutien pourra donc être constitué pour les années à venir si des annulations devaient survenir en plus grand nombre, se réjouissent encore les organisateurs.

En mettant en place une cession assurée pour chaque représentation, le public a massivement contribué à soutenir les compagnies, le chapeau demeurant ainsi la principale source de rémunération des spectacles présentés durant six jours. Afin de pallier la diminution du cash, le Festival a développé un système de e-chapeaux. La mise en place de ce dernier se fait tout doucement, les spectateurs étant encore très attachés à la tradition du chapeau.

Si les organisateurs mettent en évidence sept compagnies, ils soulignent aussi que les projets en coproduction avec le Centre de Compétences et de Création Helvétique des Arts de la Rue ainsi qu’avec le Conservatoire de musique neuchâtelois ont rencontré un vif succès avec une large présence du public.

Le festival fonctionne avec un budget supérieur à 900 000 francs. Il dégage 35% de ses recettes via ses bars et la location des stands. La prochaine édition est prévue du 5 au 10 août 2025. (dal/ats)