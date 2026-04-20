La 9e édition de la Fête de la Tête de Moine se tiendra du 1er au 3 mai sur le site historique de Bellelay (BE). Image: Shutterstock

La Fête de la Tête de Moine célèbre les montagnes à Bellelay

Du 1er au 3 mai à Bellelay (BE), la manifestation mettra à l’honneur producteurs, dégustations et animations autour du célèbre fromage.

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La 9e édition de la Fête de la Tête de Moine se tiendra du 1er au 3 mai sur le site historique de Bellelay (BE) sous le thème «Nos montagnes». Les producteurs du Berner Alpkäse et du Berner Hobelkäse, deux spécialités fabriquées dans les alpages de l'Oberland, seront les invités d'honneur de la manifestation, ont annoncé lundi les organisateurs.

Un programme riche et varié attend les visiteurs, assure le comité d'organisation. Parrain de la manifestation, le chirurgien cardiaque jurassien René Prêtre sera de la partie comme l'ancien conseiller fédéral bernois Adolf Ogi. Des représentants des gouvernements bernois et jurassien prendront aussi la parole.

Les organisateurs ont reconduit pour cette édition placée sous le thème «Nos montagnes» une formule qui a fait ses preuves au fil des éditions: désignation de la meilleure Tête de Moine par le public, concours de plateaux de fromages préparés par des spécialistes, découvertes gustatives et rencontres avec des producteurs.

Une cinquantaine de chalets proposeront à la dégustation et à la vente des spécialités du Jura et du Grand Chasseral. Les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition de sculptures géantes en bois et en foin aux abords de la Maison de la Tête de Moine. A l'intérieur du bâtiment, ils trouveront une exposition de tableaux en bois.

La girolle fait rayonner la Tête de Moine

Les organisateurs espèrent attirer plusieurs milliers de visiteurs sur le lieu d'origine historique de la Tête de Moine. Le fromage, fabriqué il y a plusieurs siècles à l'Abbaye de Bellelay, rayonne aujourd'hui sur le marché mondial grâce en particulier à son mode de consommation sous forme de rosettes réalisées à l'aide d'un appareil nommé girolle.

La manifestation est organisée par l’Interprofession Tête de Moine, les deux Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois, la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), Grand Chasseral Tourisme ainsi que la commune de Saicourt-Bellelay.

Les ventes de Tête de Moine AOP sont en hausse

Malgré un contexte économique incertain, les ventes de Tête de Moine AOP ont franchi pour la 5e fois consécutive la barre des 3000 tonnes l'année dernière avec 3287 tonnes, soit une augmentation de 2,9% par rapport à 2024. Pour cette année, l'Interprofession de ce fromage emblématique de la région se montre prudemment optimiste.

En 2025, 60% de la production a été exportée, principalement vers l'Union européenne (UE). Les exportations à destination de la France et de l'Espagne ont augmenté alors que celles vers les Etats-Unis sont restées stables. Pour l'Interprofession, l'appellation d'origine contrôlée (AOP) attribuée il y a 25 ans à la Tête de Moine contribue à son succès. (tib/ats)