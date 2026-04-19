Un septuagénaire meurt à vélo électrique à Otelfingen
Un accident de vélo électrique a coûté la vie à un homme de 73 ans samedi soir à Otelfingen (ZH), après une chute à l’entrée d’un garage souterrain. Les circonstances restent inconnues.
Un homme de 73 ans est décédé tard samedi soir au guidon de son vélo électrique à Otelfingen (ZH), près de Zurich. Il a chuté par-dessus un muret à l'entrée d'un garage souterrain, a indiqué dimanche la police zurichoise.
L'accident s'est produit peu avant 23h30. Malgré les tentatives de réanimation menées par les premiers secours, l'homme est décédé sur les lieux de l'accident. On ignore encore pourquoi le septuagénaire a perdu le contrôle de son deux-roues.
La police cantonale a ouvert une enquête, en collaboration avec le ministère public, afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (tib/ats)
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