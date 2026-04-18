Une bonne fondue devant un match de Gottéron, ça ne se refuse pas. keystone / shutterstock (montage)

«On vend plus de fondue quand Gottéron joue» 🫕

Une bonne fondue avant un match des Dragons, c'est un must pour de nombreux fans fribourgeois. Avec les températures en hausse du printemps, certaines fromageries gagnent à voir Gottéron prolonger la saison.

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S'il y a bien deux choses sacrées dans le canton de Fribourg, ce sont les matchs de Gottéron et une bonne fondue. Or puisqu'il n'est pas nécessaire de choisir entre les deux, de nombreux supporters décident de s'offrir une bonne moitié-moitié devant un match des Dragons.

S'ils sont nombreux à se rendre au restaurant pour se manger une fondue devant le match, la tendance s'observe aussi à la maison. Alors que j'étais de passage à la fromagerie Sciboz, sur le boulevard de Pérolles, on m'a confirmé la tendance:

«Quand il y a un match de Gottéron, on vend plus de fondue» William, fromagerie Sciboz

Gottéron et la fondue, c'est win-win. Image: watson

Pour William, cadre de la fromagerie, la tendance est bien réelle. Et plus Gottéron s'avance loin dans le championnat, plus les ventes se prolongent, m'indique-t-il. Un point financier par ailleurs non négligeable: la finale ayant lieu au printemps, cela permet de continuer à vendre les mélanges alors que le thermomètre monte.

«Gottéron en finale, financièrement, c'est bon pour nous» William, fromagerie Sciboz

Si les laiteries contactées m'ont indiqué «ne pas tenir de statistiques précises» sur leurs ventes de fromages, c'est bien connu: aux premiers coups de chaud, la clientèle a tendance à délaisser la fondue — même si les puristes assureront qu'une bonne fondue en été, c'est tout aussi bon.

Le scénario idéal? Que la finale se prolonge jusqu'au septième match, histoire de faire durer les ventes. Avec Gottéron qui l'emporte à la fin, bien évidemment. Parce que: